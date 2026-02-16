В Украине нашли редкий мотоцикл "Днепр" 90-х без пробега (фото)

В Украине обнаружили мотоцикл "Днепр-156" 1993 года, который никогда не эксплуатировался. Редкая модель полностью оригинальная и до сих пор в заводской смазке.

Мотоцикл КМЗ-156-101 "Днепр-156" — капсула времени, которая простояла 33 года в гараже. О находке рассказали на сайте Auto-Consulting.

Мотоцикл КМЗ простоял 33 года в гараже Фото: autoconsulting.ua

Этот байк "Днепр-156" приобрели в 1993 году на Киевском мотозаводе. Мотоцикл зарегистрировали и поставили в гараж, где он простоял до нашего времени.

На одометре "Днепр-156" высвечивается калибровочный пробег в 23 км. Мотоцикл до сих пор в заводском консерванте, ведь его так и не смыли. Он полностью оригинальный и в заводской комплектации.

Модель КМЗ-156-101 "Днепр-156" является достаточно редкой. Это фактически представитель последней массовой линейки КМЗ, который сменил "Днепр-11" и "Днепр-16".

Среди особенностей "Днепр-156" — рычажная передняя вилка и логотипы в виде киевских каштанов. Привлекают к себе внимание раздельные сиденья. Байк оснащен стандартным 649-кубовым двигателем на 32 л. с.

КМЗ "Днепр-156" станет экспонатом Выставочного зала украинской мототехники Фото: autoconsulting.ua

Теперь мотоцикл КМЗ "Днепр-156" пройдет детейлинг, после чего будет экспонироваться в Выставочном зале украинской мототехники в Киеве.

