В Украине нашли редкий мотоцикл "Днепр" 90-х без пробега (фото)
В Украине обнаружили мотоцикл "Днепр-156" 1993 года, который никогда не эксплуатировался. Редкая модель полностью оригинальная и до сих пор в заводской смазке.
Мотоцикл КМЗ-156-101 "Днепр-156" — капсула времени, которая простояла 33 года в гараже. О находке рассказали на сайте Auto-Consulting.
Этот байк "Днепр-156" приобрели в 1993 году на Киевском мотозаводе. Мотоцикл зарегистрировали и поставили в гараж, где он простоял до нашего времени.
На одометре "Днепр-156" высвечивается калибровочный пробег в 23 км. Мотоцикл до сих пор в заводском консерванте, ведь его так и не смыли. Он полностью оригинальный и в заводской комплектации.
Модель КМЗ-156-101 "Днепр-156" является достаточно редкой. Это фактически представитель последней массовой линейки КМЗ, который сменил "Днепр-11" и "Днепр-16".
Среди особенностей "Днепр-156" — рычажная передняя вилка и логотипы в виде киевских каштанов. Привлекают к себе внимание раздельные сиденья. Байк оснащен стандартным 649-кубовым двигателем на 32 л. с.
Теперь мотоцикл КМЗ "Днепр-156" пройдет детейлинг, после чего будет экспонироваться в Выставочном зале украинской мототехники в Киеве.
