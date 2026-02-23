Рекордсмен за $600 000: с молотка уйдет культовый суперкар 90-х с пробегом 1200 км (фото)

В США на аукцион выставили купе Jaguar XJ220 1994 года в новом состоянии. Знаменитый суперкар в свое время был самым быстрым авто в мире.

Ориентировочная цена Jaguar XJ220 составляет от 575 000 до 675 000 долларов. Подробности авто раскрыли на сайте аукциона Broad Arrow.

В свое время суперкар установил мировой рекорд скорости — 349,4 км/ч

За 32 года суперкар Jaguar XJ220 проехал всего 1257 км, то есть это капсула времени. Его заказал миллионер из Австрии, а позже авто хранилось в коллекциях в Люксембурге и Великобритании.

Кузов, салон и двигатель Jaguar XJ220 в новом состоянии. После 1200 км пробега автомобиль прошел расширенный техосмотр.

Jaguar XJ220 прекрасно сохранился

Суперкар Jaguar XJ220 — очень редкая и знаковая модель британской марки. Обтекаемое 4,9-метровое купе отличается нетипичным для бренда дизайном с вытянутым силуэтом и выдвижными фарами.

Авто оснащено 3,5-литровым V6 твин-турбо мощностью 550 л. с. и 5-ступенчатой механической КПП. В 1992 году Jaguar XJ220 установил мировой рекорд скорости среди серийных моделей — 349,4 км/ч. Разгон до сотни занимает 3,8 с.

Суперкар оснащен 550-сильным V6 твин-турбо V6.

Впрочем, рекордсмена не слишком покупали, так как в Jaguar анонсировали эту модель с V12 и замена двигателя оттолкнула покупателей. Всего собрали всего 281 купе Jaguar XJ220.

