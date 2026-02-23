Рекордсмен за $600 000: с молотка уйдет культовый суперкар 90-х с пробегом 1200 км (фото)
В США на аукцион выставили купе Jaguar XJ220 1994 года в новом состоянии. Знаменитый суперкар в свое время был самым быстрым авто в мире.
Ориентировочная цена Jaguar XJ220 составляет от 575 000 до 675 000 долларов. Подробности авто раскрыли на сайте аукциона Broad Arrow.
За 32 года суперкар Jaguar XJ220 проехал всего 1257 км, то есть это капсула времени. Его заказал миллионер из Австрии, а позже авто хранилось в коллекциях в Люксембурге и Великобритании.
Кузов, салон и двигатель Jaguar XJ220 в новом состоянии. После 1200 км пробега автомобиль прошел расширенный техосмотр.
Суперкар Jaguar XJ220 — очень редкая и знаковая модель британской марки. Обтекаемое 4,9-метровое купе отличается нетипичным для бренда дизайном с вытянутым силуэтом и выдвижными фарами.
Авто оснащено 3,5-литровым V6 твин-турбо мощностью 550 л. с. и 5-ступенчатой механической КПП. В 1992 году Jaguar XJ220 установил мировой рекорд скорости среди серийных моделей — 349,4 км/ч. Разгон до сотни занимает 3,8 с.
Впрочем, рекордсмена не слишком покупали, так как в Jaguar анонсировали эту модель с V12 и замена двигателя оттолкнула покупателей. Всего собрали всего 281 купе Jaguar XJ220.
