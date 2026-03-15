Самое красивое авто в мире отмечает 65-летие: история легендарной модели (фото)

Сегодня свое 65-летие отмечает легендарный Jaguar E-Type. Фокус расскажет о модели, которая стала символом эпохи и которой восхищался сам Энцо Феррари.

Как правило спортивные модели недешевые и изготавливаются в небольшими партиями. Впрочем, Jaguar E-Type разрушил этот стереотип, ведь одно из самых быстрых авто в свое время было относительно недорогим и массовым.

Прототип Jaguar E2A 1960 года Фото: Jaguar

История Jaguar E-Type началась в конце 50-х, когда руководитель британской компании сери Уильям Лайонс задумался над созданием преемника успешного семейства XK. За основу взяли прославленный гоночный Jaguar D-Type, который трижды выигрывал в Ле-Мане.

СЕО Jaguar Уильям Лайонс презентует Jaguar E-Type на Женевском автошоу 1961 года Фото: Jaguar

У D-Type позаимствовали инновационный несущий кузов типа монокок, который обеспечивает высокую прочность при небольшой массе. Кроме того, Jaguar D-Type стал донором рядной шестерки и дисковых тормозов на всех колесах.

Кабриолет Jaguar E-Type OTC Фото: Jaguar

Внешность Jaguar E-Type — творение не стилиста, а бывшего авиаконструктора сэра Малкольма Сейра. При разработке авто он, прежде всего, применил принципы аэродинамики, однако спорткар получился стильным и элегантным.

Новую модель решили назвать E-Type: ее позиционировали, как преемника Jaguar D-Type, ведь в латинском алфавите буква "E" идет после "D". В 1960 году изготовили прототипы Jaguar Е1А и Е2А.

Купе Jaguar E-Type FHC Фото: Jaguar

Премьера Jaguar E-Type состоялась 15 марта 1961 года на Женевском автосалоне, причем автомобили добирались в Швейцарию своим ходом, преодолев почти 1000 км за 11 часов. Элегантные двухместные купе FHC и кабриолет OTC восхитили публику изящными формами и даже сам Энцо Феррари, восторженно заявил: "Это самый красивый автомобиль всех времен!" За время выставки новая модель собрала 500 заказов.

Салон украсили кожей Фото: Jaguar

Новый Jaguar E-Type оказался не только стильным, но и быстрым. 3,8-литровый двигатель мощностью 265 л. с. разгонял его до 240 км/ч и позволял разгоняться до 100 км/ч за 7,1 с.

Авто мало кузов типа монокок Фото: Jaguar

Таким образом, спорткар стал одним из самых быстрых авто мире. Впрочем, в отличие от эксклюзивных Ferrari или Maserati, он оказался довольно доступным. Цена Jaguar E-Type составляла 2097-2200 фунтов стерлингов ($5600-5900), то есть всего 61-64 тыс. долларов по современному курсу.

При этом Jaguar E-Type не выглядел бедно. Его салон обшили кожей и деревом, а в качестве опций предложили радио и кондиционер.

Изначально Jaguar Е-Туре оснастили 3,8-литровой шестеркой Фото: Jaguar

Примечательно, что первое время Jaguar Е-Туре отправляли исключительно на экспорт. Спрос на модель за рубежом (особенно в США) был очень велик, а Великобритания испытывала дефицит валюты и ввела налоговые льготы для экспортно-ориентированных предприятий. За три года выпустили более 15 тыс. купе и кабриолетов — в Jaguar не ожидали такого успеха.

Удлиненный четырехместный Jaguar Е-Туре 2+2 Фото: Jaguar

Не забыли и о гонках: в 1963 году выпустили 12 Jaguar E-Type Lightweight. Их кузова изготовили из алюминиевых сплавов, что снизило массу с 1223 до 975 кг. Благодаря впрыску топлива мощность мотора выросла до 300 л. с., а максимальная скорость достигла 275 км/ч. E-Type победил в австралийском чемпионате GT, выиграл Гран-при Великобритании, занимал первые места в классе в Ле-Мане и Себринге.

Гоночный Jaguar E-Type Lightweight

В 1964 году Jaguar E-Type впервые модернизировали — улучшили интерьер и установили 4,2-литровый двигатель. Он развивал те же 265 л. с., но имел больший крутящий момент (384 Н∙м против 352), то есть был более эластичным и приспособленным для повседневной езды. А через два года выпустили удлиненный четырехместный Jaguar E-Type 2+2, которому предложили 3-ступенчатый автомат.

Jaguar E-Type Series II Фото: Jaguar

Новые стандарты безопасности заставили провести еще одно обновление в 1969 году. Модель назвали Jaguar E-Type Series II и она узнается по иным бамперам. За два года выпустили 18,8 тыс. Series II.

Jaguar E-Type Series III Фото: Jaguar

В 1971 году дебютировал новый Jaguar E-Type Series III с измененным дизайном и 5,3-литровым 275-сильным V12. Он смог разгоняться до сотни за 6,4 с. В таком виде модель выпускалась до 1975 года, пока ей на смену пришел Jaguar XJ-S.

Jaguar E-Type Series III оснастили 5,3-литровым V12 Фото: Jaguar

Всего за 14 лет изготовили 72 515 Jaguar E-Type, что является неплохим результатом для спорткара. Модель стала по-настоящему культовой, ее полюбила богема. Среди знаменитых владельцев E-Type — актеры Бриджит Бардо и Стив Мак Куин, Тони Кертис, певцы Фрэнк Синатра и Джордж Харрисон.

Электрический Jaguar E-Type стал свадебным авто принца Гарри и Меган Маркл Фото: Reuters

Jaguar E-Type стал звездой более чем полсотни кинофильмов. В 1996 году модель выставили в Нью-Йоркской галерее, как произведение современного искусства. А свадебным авто британского принца Гарри и Меган Маркл стал специально созданный электромобиль Jaguar E-Type.

