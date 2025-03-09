Прославленный спорткар Jaguar ушел с молотка по цене нового Bugatti (фото)
Jaguar D-Type — революционная гоночная модель 50-х с кузовом типа монокок и дисковыми тормозами. За его руль садились звезды автоспорта.
В США на аукционе Broad Arrow продали Jaguar D-Type 1954 года. За знаменитое спортивное авто отдали 3,9 миллиона долларов — как за новый Bugatti Tourbillon. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.
Спорткар Jaguar D-Type — самая дорогая модель в истории марки, ведь иногда стоимость этих авто может превышать 20 миллионов долларов. Дело в том, что он является гоночной легендой. Jaguar D-Type трижды выигрывал легендарные 24-часовые гонки в Ле-Мане и побеждал во множестве других соревнований.Важно
Конкретно это авто вышло на старт Ле-Мана в 1954 году, однако не доехало до финиша из-за неисправности тормозов. Jaguar D-Type активно выступал в гонках до 1958 года и за его руль садились знаменитые асы Стирлинг Мосс, Тони Ролт, Майкл Хоторн, Питер Уокер.
Читать также
Малыш впервые в жизни увидел собаку, но все смеются с реакции самого пса (фото)
Как узнать, что пора менять смартфон: эксперты назвали 7 предупреждающих знаков
Сложно даже представить: физики выяснили, сколько может существовать темная материя
Допустили одну ошибку: в КНДР "исчезли" 20 элитных солдат Ким Чен Ына
После завершения гоночной карьеры Jaguar D-Type некоторое время был тестовым авто, а затем его продали. В 1960 году авто попало в страшную аварию, а его водитель погиб. В течение 15 лет спорткар стоял заброшенным, пока его не отреставрировали.
Jaguar D-Type — революционное гоночное авто, которое впервые в мире получило кузов типа монокок. Кроме того, его оснастили инновационными дисковыми тормозами. 245-сильная шестерка разгоняет его до 280 км/ч.
Кстати, а этот же аукцион выставили и уникальный заряженный седан Mercedes W126 AMG.
Также Фокус писал, что самый дорогой Ford в истории продали за 13,2 миллиона долларов.
Читать также
Є-запис, система "Шлях", оформление ДТП: все о новых правилах для водителей
Маленькая шведская ракета: тест-драйв электрокроссовера Volvo EX30 (фото)
476 сил и запас хода 650 км: Honda презентовала недорогого конкурента Tesla Model Y (фото)
Переосмысленная легенда: Jeep Willys вернут в производство в новом формате (фото)