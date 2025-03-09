Прославленный спорткар Jaguar ушел с молотка по цене нового Bugatti (фото)

Jaguar D-Type — революционная гоночная модель 50-х с кузовом типа монокок и дисковыми тормозами. За его руль садились звезды автоспорта.

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В США на аукционе Broad Arrow продали Jaguar D-Type 1954 года. За знаменитое спортивное авто отдали 3,9 миллиона долларов — как за новый Bugatti Tourbillon. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

Jaguar D-Type стал первым в мире авто с кузовом типа монокок

Спорткар Jaguar D-Type — самая дорогая модель в истории марки, ведь иногда стоимость этих авто может превышать 20 миллионов долларов. Дело в том, что он является гоночной легендой. Jaguar D-Type трижды выигрывал легендарные 24-часовые гонки в Ле-Мане и побеждал во множестве других соревнований.

За руль Jaguar D-Type садились звезды автоспорта

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Конкретно это авто вышло на старт Ле-Мана в 1954 году, однако не доехало до финиша из-за неисправности тормозов. Jaguar D-Type активно выступал в гонках до 1958 года и за его руль садились знаменитые асы Стирлинг Мосс, Тони Ролт, Майкл Хоторн, Питер Уокер.

Спорткар оснащен 245-сильной шестеркой

После завершения гоночной карьеры Jaguar D-Type некоторое время был тестовым авто, а затем его продали. В 1960 году авто попало в страшную аварию, а его водитель погиб. В течение 15 лет спорткар стоял заброшенным, пока его не отреставрировали.

Jaguar D-Type успешно выступали в гонках

Jaguar D-Type — революционное гоночное авто, которое впервые в мире получило кузов типа монокок. Кроме того, его оснастили инновационными дисковыми тормозами. 245-сильная шестерка разгоняет его до 280 км/ч.

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