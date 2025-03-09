Уславлений спорткар Jaguar пішов із молотка за ціною нового Bugatti (фото)

Jaguar D-Type — революційна гоночна модель 50-х із кузовом типу монокок та дисковими гальмами. За його кермо сідали зірки автоспорту.

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У США на аукціоні Broad Arrow продали Jaguar D-Type 1954 року. За знамените спортивне авто віддали 3,9 мільйона доларів – як за новий Bugatti Tourbillon. Про це повідомляється на сайті аукціонного дому.

Jaguar D-Type став першим у світі авто з кузовом типу монокок

Спорткар Jaguar D-Type — найдорожча модель в історії марки, адже іноді вартість цих авто може перевищувати 20 мільйонів доларів. Річ у тім, що він є гоночною легендою. Jaguar D-Type тричі вигравав легендарні 24-годинні перегони в Ле-Мані і перемагав у безлічі інших змагань.

За кермо Jaguar D-Type сідали зірки автоспорту

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Конкретно це авто вийшло на старт Ле-Мана в 1954 році, проте не доїхало до фінішу через несправність гальм. Jaguar D-Type активно виступав у перегонах до 1958 року і за його кермо сідали знамениті аси Стірлінг Мосс, Тоні Ролт, Майкл Хоторн, Пітер Вокер.

Спорткар оснащений 245-сильною шісткою

Після завершення гоночної кар’єри Jaguar D-Type певний час був тестовим авто, а потім його продали. У 1960 році авто потрапило в страшну аварію, а його водій загинув. Упродовж 15 років спорткар стояв занедбаним, поки його не відреставрували.

Jaguar D-Type успішно виступали в перегонах

Jaguar D-Type – революційне гоночне авто, яке вперше у світі отримало кузов типу монокок. Крім того, його оснастили інноваційними дисковими гальмами. 245-сильна шістка розганяє його до 280 км/год.

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