На продаж виставили найменший "Гелендваген": це мініатюрний електрокар (фото)

Гольфкар Bodo G-Wagon нагадує "Гелендваген", проте значно менший за розмірами. Електромобіль отримав кондиціонер, камеру і чотири дисплеї.

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У США на аукціон Mecum виставили мініатюрний електромобіль Bodo G-Wagon. Він є зменшеною копією Mercedes G-Class. Про нього розповіли на сайті аукціону.

Електрокар оснастили 20-сильним мотором Фото: Mecum

Bodo G-Wagon – триметровий електричний гольфкар з Китаю. Його кутастий дизайн з вертикальними стійками даху повторює стиль "Гелендваген". У дусі Mercedes G-Class виконали і решітку радіатора та круглі фари, а ззаду навіть встановили запасне колесо.

У салоні встановили чотири дисплеї Фото: Mecum

Разом із тим, салон Bodo G-Wagon – самобутній і не схожий на інтер’єр "Гелендвагена". На передній панелі встановлено два дисплеї, окремі монітори є і в задніх пасажирів.

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Крім того, бюджетний клон "Гелендвагена" отримав кондиціонер, обігрівач, центральний замок, електросклопідйомники, литі диски та навіть камеру заднього виду.

Фото: Mecum

На задній вісі Bodo G-Wagon встановлено невеликий електромотор на 20 к. с. (15 кВт), який дозволяє розвивати 56 км/год. Компактна батарея ємністю 10 кВт∙год дозволяє проїхати 130 км без підзарядки. Сповільнюють електрокар дискові гальма на всіх колесах.

До речі, нещодавно на аукціон виставили і Suzuki Jimny, який перетворили на клон шестиколісного "Гелендвагена".

Також Фокус писав, що в Києві бачили 800-сильний Mercedes G-Class Brabus.