Легендарный заряженный Ford Mustang 70-х возвращают в производство (фото, видео)

Культовый Ford Mustang 1970 года возвращается на рынок. Знаменитая спортивная модель сохранила классический дизайн, но стала мощнее.

Купе Ford Mustang первого поколения возродила американская компания Revology Cars, причем выбрали заряженный вариант Boss 302 1970 года. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Новый Ford Mustang Boss 302 внешне не отличить от знаменитого предка. Купе-фастбэк отличается агрессивным дизайном с длинным капотом, спойлерами спереди и сзади и выдают новую модель лишь современные колесные диски.

Салон Ford Mustang Boss 302 также остался классическим, однако улучшили отделку, а на центральной панели установили мультимедийную систему с тачскрином. Комплектация включает кондиционер.

А вот под капотом установили V8 от современного Ford Mustang. 5,0-литровый 460-сильный двигатель работает в паре с 6-ступенчатой механической или 10-ступенчатой автоматической КПП.

Кроме того, авто получило современные дисковые тормоза. Цена Ford Mustang Boss 302 от Revology Cars составляет 375 000 долларов.

Оригинальный заряженный Ford Mustang Boss 302 выпускали в 1969-1970 годах и всего собрали 8641 купе. Это была серийная версия гоночного авто из чемпионата Trans-Am.

Ford Mustang Boss 302 комплектовался 4,9-литровым V8 мощностью 290 л. с. и 4-ступенчатой механической КПП. Он способен разогнаться до сотни за 6,5 с и развить более 200 км/ч.

