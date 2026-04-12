Легендарний заряджений Ford Mustang 70-х повертають у виробництво (фото, відео)

Культовий Ford Mustang 1970 року повертається на ринок. Знаменита спортивна модель зберегла класичний дизайн, але стала потужнішою.

Купе Ford Mustang першого покоління відродила американська компанія Revology Cars, причому обрали заряджений варіант Boss 302 1970 року. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Новий Ford Mustang Boss 302 зовні не відрізнити від знаменитого предка. Купе-фастбек вирізняється агресивним дизайном із довгим капотом, спойлерами спереду і ззаду і видають нову модель лише сучасні колісні диски.

Дизайн спорткара не зазнав змін

Салон Ford Mustang Boss 302 також залишився класичним, проте покращили оздоблення, а на центральній панелі встановили мультимедійну систему з тачскріном. Комплектація включає кондиціонер.

У салоні з'явилася мультимедійна система

А от під капотом встановили V8 від сучасного Ford Mustang. 5,0-літровий 460-сильний двигун працює в парі з 6-ступінчастою механічною або 10-ступінчастою автоматичною КПП.

Внутрішнє оздоблення покращили

Крім того, авто отримало сучасні дискові гальма. Ціна Ford Mustang Boss 302 від Revology Cars становить 375 000 доларів.

Оригінальний заряджений Ford Mustang Boss 302 випускали в 1969-1970 роках і всього зібрали 8641 купе. Це була серійна версія гоночного авто із чемпіонату Trans-Am.

Під капот встановили сучасний 460-сильний V8

Ford Mustang Boss 302 комплектували 4,9-літровим V8 потужністю 290 к. с. та 4-ступінчастою механічною КПП. Він здатен розігнатися до сотні за 6,5 с і розвинути понад 200 км/год.

