Один із 50: у ДТП розбили ексклюзивний суперкар Ford за $2,5 мільйона (відео)

Суперкар Ford GT 2019 року в лімітованому виконанні Heritage Edition потрапив у серйозну ДТП у США. Авто зовсім недавно придбали за 2,5 мільйона доларів.

Купе Ford GT Heritage Edition розбили в Каліфорнії поблизу міста Сакраменто 5 квітня. Подробиці ДТП розкрили на сайті Carscoops.

На опублікованому в соцмережах відео видно, що суперкар Ford GT намагається обігнати фургон, втрачає керування, злітає з дороги та врізається в стіну будинку. Наразі не зрозуміло, чи зачепив він інше авто, чи його просто занесло.

Водія та пасажира Ford GT госпіталізували і після обстеження встановили, що серйозних травм вони не отримали. Натомість авто суттєво постраждало — на фото і відео видно, що в нього фактично знищений правий бік кузова. Відновити ексклюзивне авто буде важко.

Виявилося, що зовсім недавно конкретно цей суперкар із Каліфорнії змінив власника і за нього заплатили 2,5 мільйона доларів. Висока ціна Ford GT Heritage Edition обумовлена тим, що це рідкісна лімітована версія моделі.

Ford GT Heritage Edition — подробиці лімітованого суперкара

Усього випустили тільки 50 купе Ford GT Heritage Edition. Вони вирізняються блакитно-помаранчевим забарвленням у стилі гоночного Ford GT40, який у 1968 та 1969 роках перемагав у 24-годинних перегонах в Ле-Мані. Крім того, в авто особливе оздоблення салону.

Випущено лише 50 купе Ford GT Heritage Edition Фото: Ford

Суперкар Ford GT Heritage Edition оснащений 3,5-літровим V6 твін-турбо EcoBoost потужністю 660 к. с. та 7-ступінчастим роботом із двома зчепленнями Powershift. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 3 с і розвинути 348 км/год.

Між іншим, у Києві є купе Ford GT Heritage Edition попереднього покоління, яке зараз коштує приблизно $800 000.

