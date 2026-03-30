В Україні розбили в ДТП швидкісний суперкар Audi з двигуном Lamborghini (відео)

Купе Audi R8 потрапило в ДТП у передмісті Києва. Суперкар із потужним V10 від Lamborghini є раритетом на українських дорогах.

Середньомоторний суперкар Audi R8 розбили на автодромі "Чайка", що під Києвом. Відео ДТП опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

На відео видно, що купе Audi R8 другого покоління зайшло надто швидко в поворот, його занесло і воно врізалося в загорожу з відпрацьованих покришок. У салоні спрацювали подушки безпеки. Тепер на суперкар очікує недешевий ремонт.

Один із 250: у Києві помітили лімітований сімейний спорткар Audi (фото)

Audi R8 другої генерації випускали з 2015 по 2024 рік і зібрали понад 24 тис. купе та родстерів. Конкретно це авто належить до рестайлінгової версії, яку випускали з 2018 року.

Суперкар оснащений 5,2-літровим V10

Усі суперкари Audi R8 другого покоління були оснащені 5,2-літровим V10 розробки Lamborghini. Залежно від модифікації, його потужність становила від 540 до 620 к. с., причому існували варіанти як із повним, так і з заднім приводом.

Розгін до 100 км/год в купе Audi R8 займає від 3,1 до 3,8 с, а максимальна швидкість суперкара складає 320-331 км/год.

Раніше Фокус розповідав, що українець на BMW протаранив кортеж прем'єр-міністра Чорногорії.

Також ми писали, про 1000-сильний Audi з тюнінгом від українських майстрів.