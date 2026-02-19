Українець на BMW протаранив кортеж прем'єр-міністра Чорногорії (фото)
У Чорногорії потрапив у ДТП кортеж прем'єр-міністра Мілойко Спаїча. В один із автомобілів супроводу врізався громадянин України на BMW.
Резонансна аварія мала місце 18 лютого на трасі R-13 Матешево-Колашин поблизу міста Скрбуша. Подробиці інциденту повідомили на сайті телерадіокомпанії RTCG.
ДТП сталася приблизно о 16.30. Кортеж прем'єра Чорногорії Мілойко Спаїча рухався по трасі, коли у поліцейський Mercedes супроводу врізався BMW, який прямував із Подгориці до Колашина та з невідомих причин пересік суцільну лінію розмітки та виїхав на зустрічну смугу.
Обидва автомобілі отримали суттєві ушкодження. Троє поліцейських, які перебували у Mercedes-Benz, отримали травми та були доставлені до лікарні, де їм надали медичну допомогу.
Прем'єр-міністр Чорногорії не постраждав, адже їхав у іншому автомобілі. Трасу R-13 довелося тимчасово перекрити для ліквідації наслідків ДТП та проведення слідчих дій.
Поліція встановила, що за кермом червоного BMW перебував 21-річний громадянин України. Його ім'я наразі не розкривають, повідомляють лише ініціали В. С. Поки розслідування ДТП триває.
