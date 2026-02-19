Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Авто

Українець на BMW протаранив кортеж прем'єр-міністра Чорногорії (фото)

дтп чорногорія премєр
Громадянин України на BMW врізався у кортеж прем'єра Чорногорії | Фото: RTCG

У Чорногорії потрапив у ДТП кортеж прем'єр-міністра Мілойко Спаїча. В один із автомобілів супроводу врізався громадянин України на BMW.

Резонансна аварія мала місце 18 лютого на трасі R-13 Матешево-Колашин поблизу міста Скрбуша. Подробиці інциденту повідомили на сайті телерадіокомпанії RTCG.

ДТП сталася приблизно о 16.30. Кортеж прем'єра Чорногорії Мілойко Спаїча рухався по трасі, коли у поліцейський Mercedes супроводу врізався BMW, який прямував із Подгориці до Колашина та з невідомих причин пересік суцільну лінію розмітки та виїхав на зустрічну смугу.

Обидва автомобілі отримали суттєві ушкодження. Троє поліцейських, які перебували у Mercedes-Benz, отримали травми та були доставлені до лікарні, де їм надали медичну допомогу.

Відео дня
Важливо
Величезний американський автопоїзд здуло вітром із траси як пушинку (відео)
Величезний американський автопоїзд здуло вітром із траси як пушинку (відео)

Прем'єр-міністр Чорногорії не постраждав, адже їхав у іншому автомобілі. Трасу R-13 довелося тимчасово перекрити для ліквідації наслідків ДТП та проведення слідчих дій.

Поліція встановила, що за кермом червоного BMW перебував 21-річний громадянин України. Його ім'я наразі не розкривають, повідомляють лише ініціали В. С. Поки розслідування ДТП триває.

Раніше Фокус розповідав, що в Україні виставили на продаж оригінальний лімузин BMW із джакузі.

Також ми писали про рідкісний колекційний BMW M6 80-х у Рівному.