Українець на BMW протаранив кортеж прем'єр-міністра Чорногорії (фото)

У Чорногорії потрапив у ДТП кортеж прем'єр-міністра Мілойко Спаїча. В один із автомобілів супроводу врізався громадянин України на BMW.

Резонансна аварія мала місце 18 лютого на трасі R-13 Матешево-Колашин поблизу міста Скрбуша. Подробиці інциденту повідомили на сайті телерадіокомпанії RTCG.

ДТП сталася приблизно о 16.30. Кортеж прем'єра Чорногорії Мілойко Спаїча рухався по трасі, коли у поліцейський Mercedes супроводу врізався BMW, який прямував із Подгориці до Колашина та з невідомих причин пересік суцільну лінію розмітки та виїхав на зустрічну смугу.

Обидва автомобілі отримали суттєві ушкодження. Троє поліцейських, які перебували у Mercedes-Benz, отримали травми та були доставлені до лікарні, де їм надали медичну допомогу.

Прем'єр-міністр Чорногорії не постраждав, адже їхав у іншому автомобілі. Трасу R-13 довелося тимчасово перекрити для ліквідації наслідків ДТП та проведення слідчих дій.

Поліція встановила, що за кермом червоного BMW перебував 21-річний громадянин України. Його ім'я наразі не розкривають, повідомляють лише ініціали В. С. Поки розслідування ДТП триває.

