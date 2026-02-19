Украинец на BMW протаранил кортеж премьер-министра Черногории (фото)

В Черногории попал в ДТП кортеж премьер-министра Милойко Спаича. В один из автомобилей сопровождения врезался гражданин Украины на BMW.

Резонансная авария имела место 18 февраля на трассе R-13 Матешево-Колашин вблизи города Скрбуша. Подробности инцидента сообщили на сайте телерадиокомпании RTCG.

ДТП произошло примерно в 16.30. Кортеж премьера Черногории Милойко Спаича двигался по трассе, когда в полицейский Mercedes сопровождения врезался BMW, который направлялся из Подгорицы в Колашин и по неизвестным причинам пересек сплошную линию разметки и выехал на встречную полосу.

Оба автомобиля получили существенные повреждения. Трое полицейских, которые находились в Mercedes-Benz, получили травмы и были доставлены в больницу, где им оказали медицинскую помощь.

Премьер-министр Черногории не пострадал, ведь ехал в другом автомобиле. Трассу R-13 пришлось временно перекрыть для ликвидации последствий ДТП и проведения следственных действий.

Полиция установила, что за рулем красного BMW находился 21-летний гражданин Украины. Его имя пока не раскрывают, сообщают только инициалы В. С. Пока расследование ДТП продолжается.

