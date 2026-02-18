Огромный американский автопоезд сдуло ветром с трассы как пушинку (видео)

Грузовик с полуприцепом стал жертвой стихии в США. Порывом ветра фуру буквально сдуло с трассы.

Жуткая авария имела место в штате Техас. Видео инцидента опубликовал в соцсети Х американский журналист Джордан Холл.

ДТП произошло на хайвее US-87/287 вблизи города Думас. Сильный порыв ветра сдул автопоезд: грузовик с полуприцепом подскочил, завалился на бок и перевернулся.

Огромный автопоезд лег посреди трассы и полностью перегородил ее. Полиция была вынуждена организовать объезд заблокированного участка. Водитель и его напарник не пострадали и смогли самостоятельно выбраться из кабины.

Основная причина ДТП — боковой ветер. В этом году в феврале в Техасе фиксируют аномальные ветры. Их скорость составляет 56-72 км/ч, а иногда порывы ветра достигают 113 км/ч.

Грузовик с прицепом лег на бок и перегородил трассу Фото: Скриншот

Автопоезд, который перевернулся был пустым, а следовательно довольно легким и с большой ветреностью из-за немалой высоты полуприцепа. Полиция Техаса призвала водителей незагруженных фур воздержаться от поездок по хайвеям в сложных погодных условиях, поскольку именно они наиболее чувствительны к боковому ветру и сейчас находятся в группе риска.

