Разбил суперкар за $300 000: у гонщика "Формулы-1" забрали права после ДТП (фото, видео)

Пилот "Формулы-1" Андреа Кими Антонелли попал в ДТП на своем лимитированном суперкаре Mercedes-AMG GT. Полиция изъяла водительское удостоверение гонщика.

ДТП имело место в Сан-Марино неподалеку от дома Андреа Кими Антонелли в ночь с 7 на 8 февраля. Об этом сообщает The National Herald.

Андреа Кими Антонелли управлял лимитированным купе Mercedes-AMG GT 63 S Pro. Стоимость такого авто достигает примерно 300 тыс. долларов.

Суперкар Mercedes потерял управляемость, врезался в столб, а затем в забор и стену здания. 19-летний гонщик в ДТП не пострадал, а вот его автомобиль получил существенные повреждения передней части.

Важно

Их выпустили всего 11: в Украине появился уникальный кабриолет Mercedes W124 (видео)

Позже появилась информация, что полиция Сан-Марино изъяла водительские права Андреа Кими Антонелли. По предварительным данным, он существенно превысил скорость: разогнался до 180 км/ч на участке с ограничением 70 км/ч. Впрочем, это не помешало гонщику принять участие в предсезонных тестах нового болида Mercedes в Бахрейне.

Відео дня

19-летний гонщик получил лимитированное авто в подарок от команды Фото: Mercedes-Benz

Суперкар Mercedes-AMG GT 63 S Pro в лимитированном исполнении Motorsport Collector's Edition стал подарком Андреа Кими Антонелли от руководства команды. Примечательно, что гонщику пришлось переехать в Сан-Марино, чтобы иметь возможность управлять им, поскольку он совсем недавно получил права, а в его родной Италии ПДД запрещают начинающим водителям садиться за руль мощных авто.

Купе Mercedes-AMG GT 63 S Pro Motorsport Collector's Edition выпустили тиражом в 200 экземпляров. Суперкар оснащен 612-сильным V8 твин-турбо и способен разогнаться до сотни за 3,2 с и развить 317 км/ч.

Кстати, недавно в серьезное ДТП попал самый быстрый автомобиль в мире.

Также Фокус писал, что знаменитый Mercedes W126 80-х вернут в производство.