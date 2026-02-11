Розбив суперкар за $300 000: у гонщика "Формули-1" забрали права після ДТП (фото, відео)

Пілот "Формули-1" Андреа Кімі Антонеллі потрапив у ДТП на своєму лімітованому суперкарі Mercedes-AMG GT. Поліція вилучила водійське посвідчення гонщика.

ДТП мала місце у Сан-Маріно неподалік від дому Андреа Кімі Антонеллі в ніч із 7 на 8 лютого. Про це повідомляє The National Herald.

Андреа Кімі Антонеллі керував лімітованим купе Mercedes-AMG GT 63 S Pro. Вартість такого авто сягає приблизно 300 тис. доларів.

Суперкар Mercedes втратив керованість, врізався у стовп, а потім в огорожу та стіну будівлі. 19-річний гонщик у ДТП не постраждав, а от його автомобіль отримав суттєві ушкодження передньої частини.

Важливо

Їх випустили всього 11: в Україні з'явився унікальний кабріолет Mercedes W124 (відео)

Пізніше з'явилася інформація, що поліція Сан-Маріно вилучила водійські права Андреа Кімі Антонеллі. За попередніми даними, він суттєво перевищив швидкість: розігнався до 180 км/год на ділянці з обмеженням 70 км/год. Утім, це не завадило гонщику взяти участь у передсезонних тестах нового боліда Mercedes у Бахрейні.

Відео дня

19-річний гонщик отримав лімітоване авто в подарунок від команди Фото: Mercedes-Benz

Суперкар Mercedes-AMG GT 63 S Pro у лімітованому виконанні Motorsport Collector's Edition став подарунком Андреа Кімі Антонеллі від керівництва команди. Примітно, що гонщику довелося переїхати до Сан-Маріно, аби мати змогу керувати ним, оскільки він зовсім недавно отримав права, а в його рідній Італії ПДР забороняють водіям-початківцям сідати за кермо потужних авто.

Купе Mercedes-AMG GT 63 S Pro Motorsport Collector's Edition випустили накладом у 200 екземплярів. Суперкар оснащений 612-сильним V8 твін-турбо і здатен розігнатися до сотні за 3,2 с і розвинути 317 км/год.

До речі, нещодавно у серйозну ДТП потрапив найшвидший автомобіль у світі.

Також Фокус писав, що знаменитий Mercedes W126 80-х повернуть у виробництво.