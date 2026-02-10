Не прошло и 10 лет: Tesla начинает полноценное производство грузовика Semi (фото)

Грузовой электромобиль Tesla Semi презентовали еще в 2017 году, однако массовый выпуск модели начинается только сейчас. Седельный тягач существенно подорожал.

Электрический седельный тягач Tesla Semi поступит в крупносерийное производство в 2026 году. Об этом уже заявил Илон Маск и сообщается на сайте американской компании.

Грузовые электромобили Tesla Semi изготавливают на предприятии в штате Невада. Стоит отметить, что седельные тягачи собирают с конца 2022 года, однако чрезвычайно малыми партиями. Первыми их получили для тестовой эксплуатации компании PepsiCo, CostCo и Walmart. Старт полномасштабного производства неоднократно переносили.

Tesla Semi производят в штате Невада Фото: Tesla

Грузовой электромобиль Tesla Semi — характеристики и цена

Теперь электрический грузовик Tesla Semi поступит в свободную продажу и опубликованы финальные его характеристики. Цена Tesla Semi составит примерно от 260 000 долларов за базовую версию и $300 000 — за вариант Long Range. Примечательно, что в 2017 году анонсировали стоимость на уровне 150-180 тыс. долларов.

Седельный тягач предлагают в трехмоторных версиях мощностью 1088 л. с. (800 кВт). Он способен разогнаться до 100 км/ч за 5 с без полуприцепа и за 20 с — с ним.

Электромобиль Tesla Semi рассчитан на эксплуатацию в составе автопоезда полной массой 37 тонн. Запас хода составляет 523 км в базовом варианте и 800 км — в модификации Long Range. Быстрая зарядка мощностью 750 кВт на 60% занимает 30 минут.

