Не минуло й 10 років: Tesla починає повноцінне виробництво вантажівки Semi (фото)

Вантажний електромобіль Tesla Semi презентували ще в 2017 році, проте масовий випуск моделі починається лише зараз. Сідельний тягач суттєво подорожчав.

Електричний сідельний тягач Tesla Semi надійде у великосерійне виробництво в 2026 році. Про це уже заявив Ілон Маск та повідомляється на сайті американської компанії.

Вантажні електромобілі Tesla Semi виготовляють на підприємстві у штаті Невада. Варто відзначити, що сідельні тягачі збирають із кінця 2022 року, проте надзвичайно малими партіями. Першими їх отримали для тестової експлуатації компанії PepsiCo, CostCo та Walmart. Старт повномасштабного виробництва неодноразово переносили.

Tesla Semi виробляють у штаті Невада Фото: Tesla

Вантажний електромобіль Tesla Semi — характеристики та ціна

Тепер електрична вантажівка Tesla Semi надійде у вільний продаж і опубліковано фінальні її характеристики. Ціна Tesla Semi складе приблизно від 260 000 доларів за базову версію і $300 000 — за варіант Long Range. Примітно, що у 2017 році анонсували вартість на рівні 150-180 тис. доларів.

Відео дня

Сідельний тягач пропонують у тримоторних версіях потужністю 1088 к. с. (800 кВт). Він здатен розігнатися до 100 км/год за 5 с без напівпричепа і за 20 с — із ним.

Важливо

У всьому винні роботи: Tesla відмовляється від моделей, які зробили її всесвітньо відомою

Електромобіль Tesla Semi розрахований на експлуатацію у складі автопоїзда повною масою 37 тонн. Запас ходу становить 523 км у базовому варіанті та 800 км — у модифікації Long Range. Швидка зарядка потужністю 750 кВт на 60% займає 30 хвилин.

Між іншим, у виробництво надійде і вантажний електромобіль Mercedes-Benz із ГБО і запасом ходу 1000 км.

Також Фокус розповідав про винахід, який дозволяє електричним вантажівкам долати 1250 км без підзарядки.