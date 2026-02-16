Мощная "многоножка": Tatra выпустила впечатляющий 16-колесный грузовик (фото)
Грузовик Tatra Phoenix получил нестандартную модификацию для самых суровых условий эксплуатации. У него сразу 16 колес, 10 из которых — поворачиваются.
Новая Tatra Phoenix 16X16 (именно так назвали грузовик) — самый экстремальный и оригинальный вариант модели. Его создали под заказ, сообщается на странице чешского автопроизводителя в Facebook.
Tatra Phoenix 16X16 создали в сотрудничестве с фирмой Offroad Trucks Australia. Грузовик имеет руль справа, ведь разработан для австралийской телекоммуникационной компании Quantum Comms. На шасси смонтируют высотную платформу.Важно
Индекс 16X16 указывает на то, что все колеса грузовика являются ведущими. Мало того, 10 колес (3 передние и 2 задние оси) поворачиваются для улучшения маневренности.
Новая Tatra Phoenix 16X16 оснащена 12,9-литровым 530-сильным турбодизелем Paccar MX-13 стандарта Евро-6 и 12-ступенчатой автоматической КПП ZF TraXon.
Благодаря дополнительным шинам шириной 445 мм нагрузка на каждую ось составляет 10 тонн. Кроме того, 16-колесный автомобиль получил полностью независимую пневмоподвеску.
