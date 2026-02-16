Потужна "багатоніжка": Tatra випустила вражаючу 16-колісну вантажівку (фото)

Вантажівка Tatra Phoenix отримала нестандартну модифікацію для найсуворіших умов експлуатації. У неї одразу 16 коліс, 10 з яких — повертаються.

Нова Tatra Phoenix 16X16 (саме так назвали вантажівку) — найекстремальніший та найоригінальніший варіант моделі. Його створили під замовлення , повідомляється на сторінці чеського автовиробника у Facebook.

Три передні та дві задні вісі повертаються

Tatra Phoenix 16X16 створили у співробітництві з фірмою Offroad Trucks Australia. Вантажівка має кермо праворуч, адже розроблена для австралійської телекомунікаційної компанії Quantum Comms. На шасі змонтують висотну платформу.

Індекс 16X16 вказує на те, що всі колеса вантажівки є ведучими. Мало того, 10 коліс (3 передні та 2 задні вісі) повертаються для покращення маневреності.

Нова Tatra Phoenix 16X16 оснащена 12,9-літровим 530-сильним турбодизелем Paccar MX-13 стандарту Євро-6 та 12-ступінчастою автоматичною КПП ZF TraXon.

Вантажівка оснащена 530-сильним турбодизелем

Завдяки додатковим шинам шириною 445 мм навантаження на кожну вісь становить 10 тонн. Крім того, 16-колісний автомобіль отримав повністю незалежну пневмопідвіску.

