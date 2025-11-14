Дебютувала перша електрична вантажівка Tatra: у неї вісім коліс і 750 сил (фото)

Tatra створила першу електричну вантажівку Force e-Drive BEV 8×8. Важке восьмиколісне авто має запас ходу до 400 км.

Нова Tatra Force e-Drive BEV 8×8 стала однією з головних прем'єр виставки E-Salon у Празі. Про це повідомляє "Автоцентр".

Перша електрична вантажівка Tatra розроблена спільно з компанією Devinn на базі дизельної восьмиколісної моделі Force. Її оснастили силовою установкою з піковою віддачею 750 к. с. (550 кВт) та 2600 Н∙м. У парі з нею працює 4-ступінчаста автоматична КПП. Вантажопідйомність становить 22 тонни, а повна маса — 44 тонни.

Запас ходу електрокара сягає 400 км

12 акумуляторних блоків мають сумарну ємність 480 кВт∙год, а запас ходу Tatra Force e-Drive BEV 8×8 становить приблизно 300-400 км.

Вантажівка Tatra Force e-Drive BEV 8×8 має типову для чеської марки конструкцію із хребтовою рамою. У неї незалежна пневмопідвіска, а дві передні осі є поворотними.

У кабіні встановили цифровий щиток приладів і камери замість дзеркал.

У кабіні Tatra Force e-Drive BEV 8×8 встановили цифровий щиток приладів, а замість дзеркал — камери. Також є контроль тиску в шинах, системи попередження зіткнень, контролю "сліпих" зон та розпізнавання дорожніх знаків.

