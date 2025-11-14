Дебютировал первый электрический грузовик Tatra: у него восемь колес и 750 сил (фото)
Tatra создала первый электрический грузовик Force e-Drive BEV 8×8. Тяжелое восьмиколесное авто имеет запас хода до 400 км.
Новая Tatra Force e-Drive BEV 8×8 стала одной из главных премьер выставки E-Salon в Праге. Об этом сообщает "Автоцентр".
Первый электрический грузовик Tatra разработан совместно с компанией Devinn на базе дизельной восьмиколесной модели Force. Его оснастили силовой установкой с пиковой отдачей 750 л. с. (550 кВт) и 2600 Н∙м. В паре с ней работает 4-ступенчатая автоматическая КПП. Грузоподъемность составляет 22 тонны, а полная масса — 44 тонны.
12 аккумуляторных блоков имеют суммарную емкость 480 кВт∙ч, а запас хода Tatra Force e-Drive BEV 8×8 составляет примерно 300-400 км.Важно
Грузовик Tatra Force e-Drive BEV 8×8 имеет типичную для чешской марки конструкцию с хребтовой рамой. У него независимая пневмоподвеска, а две передние оси являются поворотными.
В кабине Tatra Force e-Drive BEV 8×8 установили цифровой щиток приборов, а вместо зеркал — камеры. Также есть контроль давления в шинах, системы предупреждения столкновений, контроля "слепых" зон и распознавания дорожных знаков.
