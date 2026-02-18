Величезний американський автопоїзд здуло вітром із траси як пушинку (відео)

Вантажівка з напівпричепом стала жертвою стихії в США. Поривом вітру фуру буквально здуло із траси.

Моторошна аварія мала місце у штаті Техас. Відео інциденту опублікував у соцмережі Х американський журналіст Джордан Холл.

ДТП сталася на хайвеї US-87/287 поблизу міста Думас. Сильний порив вітру здув автопоїзд: вантажівка з напівпричепом підскочила, завалилася на бік та перевернулася.

Величезний автопоїзд ліг посеред траси та повністю перегородив її. Поліція була змушена організувати об'їзд заблокованої ділянки. Водій та його напарник не постраждали та змогли самостійно вибратися з кабіни.

Основна причина ДТП — боковий вітер. Цьогоріч у лютому в Техасі фіксують аномальні вітри. Їх швидкість становить 56-72 км/год, а подекуди пориви вітру сягають 113 км/год.

Вантажівка з причепом лягла на бік та перегородила трасу Фото: Скріншот

Автопоїзд, який перевернувся був порожнім, а отже доволі легким та з великою вітрильністю через чималу висоту напівпричепа. Поліція Техасу закликала водіїв незавантажених фур утриматися від поїздок хайвеями у складних погодних умовах, оскільки саме вони найбільш чутливі до бокового вітру і наразі перебувають у групі ризику.

