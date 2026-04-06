В українських кольорах: унікальну капсулу часу Lamborghini 70-х оцінили в $5 мільйонів (фото)

У США на аукціоні продаватимуть особливий суперкар Lamborghini Miura 1972 року. За авто планують отримати 4-5 мільйонів доларів.

Висока ціна Lamborghini Miura обумовлена рідкістю моделі та її станом. Цілком можливо, що це буде найдорожча Miura. Про неї розповіли на сайті аукціону Mecum.

Суперкар вирізняється особливим синьо-жовтим забарвленням Фото: Lamborghini

По-перше, це капсула часу. За 54 роки середньомоторне купе Lamborghini Miura проїхало всього 1516 км. Авто мало експлуатувалося і добре збереглося, проте його все одно вирішили відреставрувати в Італії до ідеального стану.

Салон Lamborghini Miura SV оздоблений білою шкірою Фото: Lamborghini

Важливо

По-друге, цей суперкар Lamborghini Miura унікальний. Він є одним зі 150 купе лімітованої серії SV та єдиним в особливому синьо-жовтому забарвленні. Його салон оздоблений білою шкірою, а комплектація включає кондиціонер та електросклопідіймачі.

Відео дня

Середньомоторне авто оснащене 385-сильним V12 Фото: Lamborghini

Купе Lamborghini Miura SV — фінальна версія моделі з оптимізованою аеродинамікою та потужнішим 4,0-літровим V12 на 385 к. с. Із 5-ступінчастою механічною КПП воно здатне розігнатися до 100 км/год за 5,5 с, а його максимальна швидкість становить 290 км/год. Це був найшвидший серійний автомобіль свого часу.

