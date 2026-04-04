Перетворили на субмарину: на аукціон виставили знаменитий суперкар Джеймса Бонда (відео)

У Монако на аукціоні продаватимуть незвичне купе Lotus Esprit 1977 року. Його переробили на субмарину спеціально для Джеймса Бонда.

Підводний човен Lotus Esprit агента 007 оцінили в 200-300 тисяч євро, навіть попри те, що він не здатен самостійно пересуватися. Про нього розповіли на сайті аукціонного дому RM Sotheby’s.

Особливий суперкар Lotus Esprit став героєм фільму "Шпигун, який мене кохав" 1977 року. За сюжетом авто Джеймса Бонда трансформувалося в підводний човен "Мокра Неллі" з торпедами і ракетами.

Підводний човен має стерна та гребні гвинти Фото: RM Sotheby's

Для зйомок виготовили два повноцінних авто та ще сім макетів. Цей Lotus Esprit є саме макетом без двигуна чи коліс, тому не здатен самостійно пересуватися. Між іншим, аналогічний підводний човен Lotus є в колекції Ілона Маска.

Відео дня

Важливо

Субмарина Lotus Esprit виготовлена зі склопластику та порожня всередині. Вона має бутафорські стерна, гребні гвинти, торпедний апарат та перископ.

Макет усередині порожній Фото: RM Sotheby's

Конкретно це авто Джеймса Бонда до 2007 року зберігалося в приватних колекціях в Італії, а потім його викупив нинішній власник, перевіз до Фінляндії та виставив у парку розваг. У 2025 році підводний човен Lotus Esprit Джеймса Бонда пройшов реставрацію.

