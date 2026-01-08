Як у Джеймса Бонда: знаменитий британський суперкар 80-х простояв 30 років у сараї (фото)

У Великій Британії виявили занедбане купе Lotus Esprit 1982 року. Знаменитий суперкар не експлуатувався упродовж трьох десятиріч.

Середньомоторний суперкар Lotus Esprit першого покоління стоїть у старому сараї і востаннє виїжджав на дороги в 1995 році. Про знахідку розповідає видання The Sun.

Lotus Esprit покритий шаром бруду Фото: The Sun

Автомобіль має власника, який придбав його у 1990 році, проте через п'ять років перестав експлуатувати суперкар, оскільки зайнявся розведенням собак. Тепер британець нарешті зголосився продати авто і в березні його виставлять на аукціон.

Салон Lotus Esprit непогано зберігся Фото: The Sun

Стан Lotus Esprit залишає бажати кращого і йому потрібна реставрація. Його кузов покритий шаром бруду та плісняви. А от білий шкіряний салон непогано зберігся.

Важливо

Припадав пилом 23 роки: занедбаний суперкар Mercedes продають за 5 мільйонів євро (фото)

Конкретно це авто належить до більш рідкісної зарядженої версії Lotus Esprit Turbo із 2,2-літровим 210-сильним турбомотором. Новим воно розганялося до сотні за 5,8 с і розвивало 245 км/год. Таких авто виготовили лише 1845.

Відео дня

Суперкар знімався у фільмах про Джеймса Бонда Фото: Lotus

Суперкар Lotus Esprit також відомий, як авто Джеймса Бонда, причому в кінострічці "Шпигун, який мене кохав" він перетворювався на підводний човен.

Раніше стало відомо, що невдовзі класичний Lotus Esprit першого покоління повернуть у виробництво.

Також Фокус розповідав про знаменитий Mercedes W123 80-х без пробігу і в заводському пакуванні.