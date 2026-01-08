Як у Джеймса Бонда: знаменитий британський суперкар 80-х простояв 30 років у сараї (фото)
У Великій Британії виявили занедбане купе Lotus Esprit 1982 року. Знаменитий суперкар не експлуатувався упродовж трьох десятиріч.
Середньомоторний суперкар Lotus Esprit першого покоління стоїть у старому сараї і востаннє виїжджав на дороги в 1995 році. Про знахідку розповідає видання The Sun.
Автомобіль має власника, який придбав його у 1990 році, проте через п'ять років перестав експлуатувати суперкар, оскільки зайнявся розведенням собак. Тепер британець нарешті зголосився продати авто і в березні його виставлять на аукціон.
Стан Lotus Esprit залишає бажати кращого і йому потрібна реставрація. Його кузов покритий шаром бруду та плісняви. А от білий шкіряний салон непогано зберігся.Важливо
Конкретно це авто належить до більш рідкісної зарядженої версії Lotus Esprit Turbo із 2,2-літровим 210-сильним турбомотором. Новим воно розганялося до сотні за 5,8 с і розвивало 245 км/год. Таких авто виготовили лише 1845.
Суперкар Lotus Esprit також відомий, як авто Джеймса Бонда, причому в кінострічці "Шпигун, який мене кохав" він перетворювався на підводний човен.
Раніше стало відомо, що невдовзі класичний Lotus Esprit першого покоління повернуть у виробництво.
Також Фокус розповідав про знаменитий Mercedes W123 80-х без пробігу і в заводському пакуванні.