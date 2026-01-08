Как у Джеймса Бонда: знаменитый британский суперкар 80-х простоял 30 лет в сарае (фото)
В Великобритании обнаружили заброшенное купе Lotus Esprit 1982 года. Знаменитый суперкар не эксплуатировался на протяжении трех десятилетий.
Среднемоторный суперкар Lotus Esprit первого поколения стоит в старом сарае и в последний раз выезжал на дороги в 1995 году. О находке рассказывает издание The Sun.
Автомобиль имеет владельца, который приобрел его в 1990 году, однако через пять лет перестал эксплуатировать суперкар, поскольку занялся разведением собак. Теперь британец наконец согласился продать авто и в марте его выставят на аукцион.
Состояние Lotus Esprit оставляет желать лучшего и ему нужна реставрация. Его кузов покрыт слоем грязи и плесени. А вот белый кожаный салон неплохо сохранился.
Конкретно это авто относится к более редкой заряженной версии Lotus Esprit Turbo с 2,2-литровым 210-сильным турбомотором. Новым оно разгонялось до сотни за 5,8 с и развивало 245 км/ч. Таких авто изготовили всего 1845.
Суперкар Lotus Esprit также известен, как авто Джеймса Бонда, причем в киноленте "Шпион, который меня любил" он превращался в подводную лодку.
Ранее стало известно, что вскоре классический Lotus Esprit первого поколения вернут в производство.
Также Фокус рассказывал о знаменитом Mercedes W123 80-х без пробега и в заводской упаковке.