Зірка 80-х: на аукціон виставили суперкар Ferrari з культового серіалу (фото)

У США на аукціоні продаватимуть суперкар Ferrari 308 1979 року. Автомобіль прославився у 80-х як кіногерой.

Цей Ferrari 308 GTS став зіркою знаменитого серіалу "Приватний детектив Магнум" (Magnum P.I.). Про нього розповіли на сайті аукціону Barrett-Jackson.

Авто задіяли у зйомках першого сезону серіалу Фото: Скріншот

Яскраво-червоний суперкар Ferrari 308 GTS із кремовим шкіряним салоном прославився як авто детектива Магнума, роль якого виконав Том Селлек. Це один із найбільш пізнаваних автомобілів у кіно.

Суперкар оснащений 255-сильним V8 Фото: Barrett-Jackson

Для серіалу "Приватний детектив Магнум" із 1980 по 1988 рік використовували кілька Ferrari 308 GTS. Конкретно цей суперкар знімався у пілотних серіях, а також у першому сезоні, що підтверджується офіційними документами.

Ferrari 308 GTS укомплектований знімним дахом, кондиціонером і електросклопідіймачами. Крім того, авто довелося модифікувати, оскільки Тому Селлеку з його зростом 192 см було тісно в салоні.

Салон оздоблений кремовою шкірою Фото: Barrett-Jackson

Суперкар Ferrari 308 GTS оснащений 2,9-літровим 255-сильним V8 і 5-ступінчастою механічною КПП. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 6,9 с і розвинути 250 км/год. Орієнтовна ціна Ferrari Магнума — щонайменше 100 000 доларів.

