Звезда 80-х: на аукцион выставили суперкар Ferrari из культового сериала (фото)

В США на аукционе будут продавать суперкар Ferrari 308 1979 года. Автомобиль прославился в 80-х как киногерой.

Этот Ferrari 308 GTS стал звездой знаменитого сериала "Частный детектив Магнум" (Magnum P.I.). О нем рассказали на сайте аукциона Barrett-Jackson.

Авто задействовали в съемках первого сезона сериала Фото: Скриншот

Ярко-красный суперкар Ferrari 308 GTS с кремовым кожаным салоном прославился как авто детектива Магнума, роль которого исполнил Том Селлек. Это один из самых узнаваемых автомобилей в кино.

Суперкар оснащен 255-сильным V8 Фото: Barrett-Jackson

Для сериала "Частный детектив Магнум" с 1980 по 1988 год использовалось несколько Ferrari 308 GTS. Конкретно этот суперкар снимался в пилотных сериях, а также в первом сезоне, что подтверждается официальными документами.

Ferrari 308 GTS укомплектован съемной крышей, кондиционером и электростеклоподъемниками. Кроме того, авто пришлось модифицировать, так как Тому Селлеку с его ростом 192 см было тесно в салоне.

Салон отделан кремовой кожей Фото: Barrett-Jackson

Суперкар Ferrari 308 GTS оснащен 2,9-литровым 255-сильным V8 и 5-ступенчатой механической КПП. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 6,9 с и развить 250 км/ч. Ориентировочная цена Ferrari Магнума — не менее 100 000 долларов.

