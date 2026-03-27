Раритеты на $2 миллиона: на аукционе распродали ретроавто известного модельера (фото)

Магнус Уокер
Британский модельер Магнус Уокер продал часть своей коллекции авто | Фото: RM Sotheby's

В США на аукционе продали большую коллекцию редких винтажных Porsche. Автомобили принадлежали известному модельеру Магнусу Вокеру.

С молотка ушли 17 старинных Porsche, а также запчасти к ним и сувенирная продукция. Общая стоимость лотов превысила 2 миллиона долларов, сообщается на сайте аукционного дома RM Sotheby's.

Porsche 911 S 1967 года
Самым дорогим стало купе Porsche 911 S 1967 года
Британский модельер Магнус Уокер является известным коллекционером Porsche, причем немало спорткаров он доработал и кастомизировал, то есть уже стал еще и автомобильным дизайнером. Часть своих авто он решил продать.

Подавляющее большинство авто Магнуса Уокера — Porsche 911, их продали сразу 9. Самым дорогим оказалось отреставрированное купе Porsche 911 S 1967 года за 308 000 долларов. По $225 500 заплатили за ранний Porsche 911 1965 года и редкий Porsche 911 Carrera 2,7 MFI 1976 года.

Порше 911 Магнус Уокер
Porsche 911 1965 года продали за $225 500

260-сильный спорткар Porsche 911 Turbo 1976 года ушел с молотка за 203 500 долларов, а купе Porsche 911 1966 года в оригинальном состоянии — за $192 500. Продали и более новые Porsche 911 GT2 и GT3 2000-х годов.

Porsche 911 Carrera 2,7 MFI 1976 года
Porsche 911 Turbo 1976 года
Porsche 911 1966 года
Разобранный Porsche 911
Porsche 928 1978 года
Кроме того, новых владельцев нашли несколько купе Porsche 924, 928, 944 и 968 разных годов выпуска. А за $66 000 продали разобранный Porsche 911 — своеобразный "конструктор".

Между прочим, недавно на аукцион выставили уникальный седан Bugatti 90-х в новом состоянии.

Также Фокус рассказывал, что с молотка уйдет роскошное авто Джорджо Армани.