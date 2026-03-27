Раритеты на $2 миллиона: на аукционе распродали ретроавто известного модельера (фото)

В США на аукционе продали большую коллекцию редких винтажных Porsche. Автомобили принадлежали известному модельеру Магнусу Вокеру.

С молотка ушли 17 старинных Porsche, а также запчасти к ним и сувенирная продукция. Общая стоимость лотов превысила 2 миллиона долларов, сообщается на сайте аукционного дома RM Sotheby's.

Самым дорогим стало купе Porsche 911 S 1967 года Фото: RM Sotheby's

Британский модельер Магнус Уокер является известным коллекционером Porsche, причем немало спорткаров он доработал и кастомизировал, то есть уже стал еще и автомобильным дизайнером. Часть своих авто он решил продать.

Подавляющее большинство авто Магнуса Уокера — Porsche 911, их продали сразу 9. Самым дорогим оказалось отреставрированное купе Porsche 911 S 1967 года за 308 000 долларов. По $225 500 заплатили за ранний Porsche 911 1965 года и редкий Porsche 911 Carrera 2,7 MFI 1976 года.

260-сильный спорткар Porsche 911 Turbo 1976 года ушел с молотка за 203 500 долларов, а купе Porsche 911 1966 года в оригинальном состоянии — за $192 500. Продали и более новые Porsche 911 GT2 и GT3 2000-х годов.

Porsche 911 Carrera 2,7 MFI 1976 года Фото: RM Sotheby's Porsche 911 Turbo 1976 года Фото: RM Sotheby's Porsche 911 1966 года Фото: RM Sotheby's Porsche 928 1978 года Фото: RM Sotheby's

Кроме того, новых владельцев нашли несколько купе Porsche 924, 928, 944 и 968 разных годов выпуска. А за $66 000 продали разобранный Porsche 911 — своеобразный "конструктор".

