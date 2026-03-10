На аукцион выставили редкое роскошное авто Джорджо Армани (фото)

В Монако выставили на аукцион седан Bentley Brooklands 1996 года. Роскошный автомобиль принадлежал знаменитому дизайнеру Джорджо Армани.

За авто Джорджо Армани планируют получить до 90 000 евро. О нем рассказали на сайте аукционного дома RM Sotheby's.

Седан Bentley Brooklands оснащен 300-сильным V8 Фото: RM Sotheby's

Джорджо Армани решил купить Bentley Brooklands у римского дилера в марте 1996 года. Сохранились документы на авто и оригинальные номерные знаки с инициалами дизайнера — AG138SE. Впрочем, уже в сентябре Армани продал Bentley и его выкупил житель Рима.

Салон отделан кожей и деревом Фото: RM Sotheby's

Седан Bentley Brooklands Армани окрашен в синий цвет, а его салон отделан кожей цвета пергамента и ореховым деревом. Комплектация включает двухзонный климат-контроль, электропривод и подогрев сидений.

Роскошное авто прекрасно сохранилось Фото: RM Sotheby's

Bentley Brooklands первого поколения — довольно редкая модель, ведь с 1993 по 1997 год изготовили всего 1343 таких авто. 5,2-метровый премиальный седан оснащен 6,75-литровым V8 с турбонаддувом мощностью 300 сил. С 4-ступенчатой автоматической КПП разгон до 100 км/ч занимает 7,9 с, а максимальная скорость составляет 225 км/ч.

