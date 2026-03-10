На аукціон виставили рідкісне розкішне авто Джорджо Армані (фото)

У Монако виставили на аукціон седан Bentley Brooklands 1996 року. Розкішний автомобіль належав знаменитому дизайнеру Джорджо Армані.

За авто Джорджо Армані планують отримати до 90 000 євро. Про нього розповіли на сайті аукціонного дому RM Sotheby’s.

Седан Bentley Brooklands оснащений 300-сильним V8 Фото: RM Sotheby's

Джорджо Армані вирішив купити Bentley Brooklands в римського дилера у березні 1996 року. Збережено документи на авто та оригінальні номерні знаки з ініціалами дизайнера – AG138SE. Утім, вже у вересні Армані продав Bentley і його викупив житель Риму.

Салон оздоблений шкірою та деревом Фото: RM Sotheby's

Седан Bentley Brooklands Армані пофарбований у синій колір, а його салон оздоблений шкірою кольору пергаменту та горіховим деревом. Комплектація включає двозонний клімат-контроль, електропривід та підігрів сидінь.

Розкішне авто чудово збереглося Фото: RM Sotheby's

Bentley Brooklands першого покоління – доволі рідкісна модель, адже з 1993 по 1997 рік виготовили всього 1343 таких авто. 5,2-метровий преміальний седан оснащений 6,75-літровим V8 із турбонаддувом потужністю 300 сил. Із 4-ступінчастою автоматичною КПП розгін до 100 км/год займає 7,9 с, а максимальна швидкість становить 225 км/год.

