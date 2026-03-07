Ексклюзивні рекордсмени: колекцію з п'яти суперкарів розпродали за $32 мільйони (фото)

У США на аукціоні продали колекцію рідкісних суперкарів. Із молотка пішли ексклюзивні Ferrari та Porsche у новому стані та з мінімальним пробігом.

Загальна вартість п'яти автомобілів склала 32,8 мільйона доларів, причому більшість із них продали за рекордними (для цих моделей) цінами. Подробиці суперкарів розкрили на сайті аукціону Broad Arrow.

Ексклюзивні спортивні авто зібрав американський колекціонер. Усі суперкари в ідеальному стані та мають малі пробіги, тобто це капсули часу.

Ferrari Enzo

Найдорожче авто в колекції — суперкар Ferrari Enzo 2003 року з пробігом 724 км за 15 185 000 доларів. Випущено лише 400 таких купе, а в розробці моделі брав участь Міхаель Шумахер. 6,0-літровий 660-сильний V12 дозволяє розганятися до 100 км/год за 3,4 с і розвивати 350 км/год.

Найстарішим є Porsche 959 Sport 1988 року, який проїхав 18,6 тис. км. За нього віддали 5 505 000 доларів. Суперкарів у полегшеній 515-сильній версії Sport виготовили всього 29. Він розвивав 339 км/год і був найшвидшим авто свого часу.

Трековий суперкар Ferrari Monza SP2 без лобового скла пішов із молотка за 4 955 000 доларів. Авто з 810-сильним V12 має найменший пробіг — 26 км.

Заряджене 780-сильне купе Ferrari F12tdf з пробігом 160 км продали за 4 185 000 доларів, а 887-сильний гібридний суперкар Porsche 918 Spyder (він проїхав 566 км) — за $2 975 000.

Між іншим, на цей же аукціон виставили і рідкісний суперкар Jaguar 90-х у новому стані. Свого часу він встановив світовий рекорд швидкості.

