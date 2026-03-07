Эксклюзивные рекордсмены: коллекцию из пяти суперкаров распродали за $32 миллиона (фото)

В США на аукционе продали коллекцию редких суперкаров. С молотка ушли эксклюзивные Ferrari и Porsche в новом состоянии и с минимальным пробегом.

Общая стоимость пяти автомобилей составила 32,8 миллиона долларов, причем большинство из них продали по рекордным (для этих моделей) ценам. Подробности суперкаров раскрыли на сайте аукциона Broad Arrow.

Эксклюзивные спортивные авто собрал американский коллекционер. Все суперкары в идеальном состоянии и имеют малые пробеги, то есть это капсулы времени.

Феррари Энцо

Самое дорогое авто в коллекции — суперкар Ferrari Enzo 2003 года с пробегом 724 км за 15 185 000 долларов. Выпущено всего 400 таких купе, а в разработке модели участвовал Михаэль Шумахер. 6,0-литровый 660-сильный V12 позволяет разгоняться до 100 км/ч за 3,4 с и развивать 350 км/ч.

Самым старым является Porsche 959 Sport 1988 года, который проехал 18,6 тыс. км. За него отдали 5 505 000 долларов. Суперкаров в облегченной 515-сильной версии Sport изготовили всего 29. Он развивал 339 км/ч и был самым быстрым авто своего времени.

Трековый суперкар Ferrari Monza SP2 без лобового стекла ушел с молотка за 4 955 000 долларов. Авто с 810-сильным V12 имеет наименьший пробег — 26 км.

Porsche 959 Sport Ferrari Monza SP2 Ferrari F12tdf Porsche 918 Spyder

Заряженное 780-сильное купе Ferrari F12tdf с пробегом 160 км продали за 4 185 000 долларов, а 887-сильный гибридный суперкар Porsche 918 Spyder (он проехал 566 км) — за $2 975 000.

Между прочим, на этот же аукцион выставили и редкий суперкар Jaguar 90-х в новом состоянии. В свое время он установил мировой рекорд скорости.

