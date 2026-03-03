На аукціон за $5 мільйонів виставили особливий потужний Ferrari зіркового співака (фото)

У Монако на аукціоні продаватимуть особливе купе Ferrari LaFerrari 2014 року. Суперкар вирізняється ексклюзивним оздобленням та оснащений гібридною установкою потужністю майже 1000 сил.

Орієнтовна ціна Ferrari LaFerrari складає 4,7-5,5 мільйона доларів. Про автомобіль розповіли на сайті аукціонного дому RM Sotheby's.

Авто замовив вокаліст гурту Jamiroquai Джей Кей Фото: RM Sotheby's

Суперкар Ferrari створили за індивідуальним замовленням вокаліста британського гурту Jamiroquai Джея Кея. Він є знаним колекціонером ексклюзивних авто і в різний час володів Porsche Carerra GT, Mercedes 190 Evo, Lamborhini Miura і Diablo, Ferrari F40 і Enzo.

Салон оздобили чорною і зеленою шкірою Фото: RM Sotheby's

Джей Кей вирішив, що його LaFerrari відрізнятиметься від інших авто цієї моделі. Його кузов пофарбований у яскраво-зелений колір, а гальмівні супорти — в жовтий. Салон Ferrari оздобили чорною та зеленою шкірою.

Вокаліст Jamiroquai доволі активно експлуатував суперкар Ferrari й проїхав на ньому понад 11 000 км. Його неодноразово бачили за кермом цього авто. LaFerrari брав участь у різноманітних автошоу та пробігах і навіть короткий час експонувався у музеї Ferrari.

Суперкар здатен розвинути понад 350 км/год Фото: RM Sotheby's

Флагманський суперкар Ferrari LaFerrari випустили лімітованою серією з 499 авто. Гібридне купе оснащено 6,2-літровим V12 та електромотором, які разом розвивають 963 к. с. Розгін до 100 км/год займає 2,9 с, а максимальна швидкість перевищує 350 км/год.

