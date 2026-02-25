Легенда за $800 тисяч: знаменитий суперкар Ferrari 90-х повертається на ринок (фото)

Ferrari F355 1994 року повертають у виробництво. Легендарний суперкар зберіг знайомий дизайн, але став сучаснішим і потужнішим.

Новий Ferrari F355 почнуть виробляти з березня та всього випустять 55 авто. Ціна Ferrari F355 становить приблизно $800 000, повідомляє сайт Carscoops.

Авто зберегло знайомий дизайн, але всі кузовні панелі тепер карбонові

Суперкар Ferrari F355 відродили не в Італії, а у Великій Британії. Це творіння компанії Evoluto Automobili: проєкт презентували ще два роки тому і весь цей час доводили та тестували оновлену модель.

Купе Ferrari F355 Evoluto зберігає знайомий обтічний дизайн із висувними фарами, проте його дещо освіжив знаменитий британський стиліст Аян Каллум – творець Aston Martin DB7 та Jaguar XK.

Висувні фари тепер світлодіодні

Авто отримало обвіс, збільшені повітрозбірники та стильні "жабри" на задніх крилах. До того ж, встановили сучасні 19-дюймові шини та діодну оптику. Усі кузовні панелі тепер карбонові – це знизило масу авто з 1422 до 1250 кг та збільшило жорсткість конструкції на 23%.

У салоні покращили оздоблення і замінили кермо та крісла

Салон Ferrari F355 обшивають дорогою шкірою або алькантарою, причому покупець може кастомізувати оздоблення і вибрати екстравагантні кольори. Також авто отримало нові спортивні крісла та кермо.

3,5-літровий високооборотний V8 доопрацювали, що збільшило його потужність з 380 до 420 к. с. при 8000 об/хв. За доплату об’єм можуть збільшити до 3,7 л – потужність зросте до 480 к. с. при 9000 об/хв.

Потужність V8 збільшують до 420-480 сил

У парі з двигунами працює 6-ступінчаста механічна КПП. Крім того, інженери попрацювали над підвіскою та встановили сучасні гальма Brembo – можна обрати сталеві або карбоново-керамічні диски.

