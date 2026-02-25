Легенда за $800 тысяч: знаменитый суперкар Ferrari 90-х возвращается на рынок (фото)

Ferrari F355 1994 года возвращают в производство. Легендарный суперкар сохранил знакомый дизайн, но стал современнее и мощнее.

Новый Ferrari F355 начнут производить с марта и всего выпустят 55 авто. Цена Ferrari F355 составляет примерно $800 000, сообщает сайт Carscoops.

Авто сохранило знакомый дизайн, но все кузовные панели теперь карбоновые

Суперкар Ferrari F355 возродили не в Италии, а в Великобритании. Это творение компании Evoluto Automobili: проект презентовали еще два года назад и все это время дорабатывали и тестировали обновленную модель.

Купе Ferrari F355 Evoluto сохраняет знакомый обтекаемый дизайн с выдвижными фарами, однако его несколько освежил знаменитый британский стилист Аян Каллум — создатель Aston Martin DB7 и Jaguar XK.

Выдвижные фары теперь светодиодные

Авто получило обвес, увеличенные воздухозаборники и стильные "жабры" на задних крыльях. К тому же, установили современные 19-дюймовые шины и диодную оптику. Все кузовные панели теперь карбоновые — это снизило массу авто с 1422 до 1250 кг и увеличило жесткость конструкции на 23%.

В салоне улучшили отделку и заменили руль и кресла

Салон Ferrari F355 обшивают дорогой кожей или алькантарой, причем покупатель может кастомизировать отделку и выбрать экстравагантные цвета. Также авто получило новые спортивные кресла и руль.

3,5-литровый высокооборотный V8 доработали, что увеличило его мощность с 380 до 420 л. с. при 8000 об/мин. За доплату объем могут увеличить до 3,7 л — мощность возрастет до 480 л. с. при 9000 об/мин.

Мощность V8 увеличивают до 420-480 сил

В паре с двигателями работает 6-ступенчатая механическая КПП. Кроме того, инженеры поработали над подвеской и установили современные тормоза Brembo — можно выбрать стальные или карбоново-керамические диски.

