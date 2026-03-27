Раритети на $2 мільйони: на аукціоні розпродали ретроавто відомого модельєра (фото)

У США на аукціоні продали велику колекцію рідкісних вінтажних Porsche. Автомобілі належали відомому модельєру Магнусу Вокеру.

Із молотка пішли 17 старовинних Porsche, а також запчастини до них та сувенірна продукція. Загальна вартість лотів перевищила 2 мільйони доларів, повідомляється на сайті аукціонного дому RM Sotheby's.

Найдорожчим стало купе Porsche 911 S 1967 року Фото: RM Sotheby's

Британський модельєр Магнус Вокер є відомим колекціонером Porsche, причому чимало спорткарів він доопрацював та кастомізував, тобто вже став ще й автомобільним дизайнером. Частину своїх авто він вирішив продати.

Переважна більшість авто Магнуса Вокера — Porsche 911, їх продали одразу 9. Найдорожчим виявилося відреставроване купе Porsche 911 S 1967 року за 308 000 доларів. По $225 500 заплатили за ранній Porsche 911 1965 року та рідкісний Porsche 911 Carrera 2,7 MFI 1976.

260-сильний спорткар Porsche 911 Turbo 1976 року пішов із молотка за 203 500 доларів, а купе Porsche 911 1966 року в оригінальному стані — за $192 500. Продали і новіші Porsche 911 GT2 та GT3 2000-х.

Porsche 911 Carrera 2,7 MFI 1976 року Фото: RM Sotheby's Porsche 911 Turbo 1976 року Фото: RM Sotheby's Porsche 911 1966 року Фото: RM Sotheby's Розібраний Porsche 911 Фото: RM Sotheby's Porsche 928 1978 року Фото: RM Sotheby's

Крім того, нових власників знайшли кілька купе Porsche 924, 928, 944 та 968 різних років випуску. А за $66 000 продали розібраний Porsche 911 — своєрідний "конструктор".

