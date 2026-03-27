Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Авто

Раритети на $2 мільйони: на аукціоні розпродали ретроавто відомого модельєра (фото)

Магнус Вокер
Британський модельєр Магнус Вокер продав частину своєї колекції авто | Фото: RM Sotheby's

У США на аукціоні продали велику колекцію рідкісних вінтажних Porsche. Автомобілі належали відомому модельєру Магнусу Вокеру.

Із молотка пішли 17 старовинних Porsche, а також запчастини до них та сувенірна продукція. Загальна вартість лотів перевищила 2 мільйони доларів, повідомляється на сайті аукціонного дому RM Sotheby's.

Porsche 911 S 1967
Найдорожчим стало купе Porsche 911 S 1967 року
Фото: RM Sotheby's

Британський модельєр Магнус Вокер є відомим колекціонером Porsche, причому чимало спорткарів він доопрацював та кастомізував, тобто вже став ще й автомобільним дизайнером. Частину своїх авто він вирішив продати.

Переважна більшість авто Магнуса Вокера — Porsche 911, їх продали одразу 9. Найдорожчим виявилося відреставроване купе Porsche 911 S 1967 року за 308 000 доларів. По $225 500 заплатили за ранній Porsche 911 1965 року та рідкісний Porsche 911 Carrera 2,7 MFI 1976.

Відео дня
порше 911 Магнус Вокер
Porsche 911 1965 року продали за $225 500

260-сильний спорткар Porsche 911 Turbo 1976 року пішов із молотка за 203 500 доларів, а купе Porsche 911 1966 року в оригінальному стані — за $192 500. Продали і новіші Porsche 911 GT2 та GT3 2000-х.

Porsche 911 Carrera 2,7 MFI
Porsche 911 Carrera 2,7 MFI 1976 року
Фото: RM Sotheby's
Porsche 911 Turbo
Porsche 911 Turbo 1976 року
Фото: RM Sotheby's
Porsche 911 1966
Porsche 911 1966 року
Фото: RM Sotheby's
порше Магнус Вокер
Розібраний Porsche 911
Фото: RM Sotheby's
Porsche 928
Porsche 928 1978 року
Фото: RM Sotheby's
Крім того, нових власників знайшли кілька купе Porsche 924, 928, 944 та 968 різних років випуску. А за $66 000 продали розібраний Porsche 911 — своєрідний "конструктор".

Між іншим, нещодавно на аукціон виставили унікальний седан Bugatti 90-х у новому стані.

Також Фокус розповідав, що з молотка піде розкішне авто Джорджо Армані.