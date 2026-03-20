У Києві помітили екстремальний трековий Porsche із яскравим тюнінгом (фото)
У Києві сфотографували особливе купе Porsche 911 GT3. Рідкісний трековий спорткар вирізняється цікавим тюнінгом.
Цей Porsche 911 GT3 2023 отримав тюнінг-пакет від німецького ательє TechArt, яке спеціалізується на доопрацюванні авто цієї марки. Його фото з'явилися на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.
Тюнінг Porsche 911 GT3 від TechArt включає карбонові обвіс, капот і декор, також можна помітити розширені передні крила із характерними "жабрами" і задній дифузор. Спорткар зберігає основну свою рису — величезне антикрило. Крім того, конкретно це авто вирізняється оригінальним червоно-чорним забарвленням.Важливо
Купе Porsche 911 GT3 — заряджена трекова версія знаменитого спорткара. Авто пропонують виключно в двомісній конфігурацій, а його маса знижена і становить 1418 кг.
Наразі Porsche 911 GT3 — єдиний варіант моделі із атмосферним двигуном. Опозитна 4,0-літрова шістка розвиває 510 к. с. при 8400 об/хв. Розгін до 100 км/год займає 3,4 с, а максимальна швидкість становить 318 км/год. Модель випускають із механічною КПП та роботом із двома зчепленнями PDK.
