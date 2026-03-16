У Києві засвітився найдорожчий і найекстремальніший "Гелендваген" для бездоріжжя (фото)

У Києві сфотографували Mercedes G-Class 2022 року в екстремальному позашляховому варіанті 4x4². "Гелендваген" оснащений потужним V8 та має портальні мости.

Новий Mercedes-AMG G63 4x4² — найдорожча серійна версія моделі вартістю понад 350 000 доларів. Світлини позашляховика з'явилися на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Портальні мости збільшили кліренс до 351 мм Фото: Topcars UA

Головна "фішка" Mercedes-AMG G63 4x4² — спеціальні портальні мости, які дозволили збільшити кліренс позашляховика одразу на 113 мм (до 351 мм). Це дозволяє форсувати 90-сантиметрові броди і не боятися складного бездоріжжя.

Крім того, "Гелендваген" отримав 22-дюймові позашляхові шини, для яких знадобилися розширювачі арок. На даху встановлені багажник і додаткова оптика.

Як і стандартний Mercedes-AMG G63, версія 4x4² оснащена 4,0-літровим V8 твін-турбо на 585 к. с. і 850 Н∙м. Із 9-ступінчастою автоматичною КПП розгін до 100 км/год займає 4,6 с, а максимальна швидкість обмежена на позначці 220 км/год.

"Гелендваген" оснащений 585-сильним V8 твін-турбо Фото: Topcars UA

Звісно ж, новий Mercedes-AMG G63 4x4² оснащений повним приводом зі знижувальною передачею, а також має три блоковані диференціали.

