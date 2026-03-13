Компактна ракета: у Києві помітили рідкісний заряджений Land Rover за 8 мільйонів (фото)

У Києві засвітився короткий Land Rover Defender 90 у зарядженому виконанні V8. Компактний позашляховик оснащений 5,0-літровим 525-сильним двигуном.

Новий Land Rover Defender V8 коштує від 7,9 мільйона гривень і є доволі рідкісною версією моделі. Його фото з'явилися на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Land Rover Defender V8 оснащений 5,0-літровим 525-сильним двигуном Фото: Topcars UA

Із назви зрозуміло, що цей Land Rover Defender 2025 оснащений двигуном V8. 5,0-літрова компресорна вісімка розвиває 525 к. с. та 625 Нм. Із 8-ступінчастим автоматом розгін до 100 км/год займає 5,2 с, а максимальна швидкість обмежена на позначці 240 км/год.

Важливо

Тест-драйв Range Rover Velar: джентльмен, який не боїться бруду

Крім того, Land Rover Defender V8 отримав спортивний вихлоп, переналаштовану підвіску і збільшені гальма. Заряджені авто зберегло видатні позашляхові здібності, адже має повний привід зі знижувальною передачею, активний задній диференціал, позашляховий круїз-контроль All-Terrain Progress Control та система Terrain Response 2 із набором режимів для різних типів бездоріжжя.

Відео дня

Розгін до 100 км/год займає 5,2 с Фото: Topcars UA

Більшість Land Rover Defender V8 — п'ятидверні позашляховики 110 та 130, а от короткий 4,6-метровий варіант 90 випускають значно меншими серіями. Відрізнити потужний варіант можна хіба за тонованою оптикою, чотирма вихлопними трубами та 22-дюймовими дисками. Конкретно це авто оснастили спойлером на даху.

Між іншим, у лінійці моделі є ще потужніший Defender OCTA і нещодавно він побував на тесті Фокусу.

Також ми писали про екстремальний заряджений позашляховик Ford у Києві.