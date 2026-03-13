Компактная ракета: в Киеве заметили редкий заряженный Land Rover за 8 миллионов (фото)

В Киеве засветился короткий Land Rover Defender 90 в заряженном исполнении V8. Компактный внедорожник оснащен 5,0-литровым 525-сильным двигателем.

Новый Land Rover Defender V8 стоит от 7,9 миллиона гривен и является довольно редкой версией модели. Его фото появились на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Land Rover Defender V8 оснащен 5,0-литровым 525-сильным двигателем Фото: Topcars UA

Из названия понятно, что этот Land Rover Defender 2025 оснащен двигателем V8. 5,0-литровая компрессорная восьмерка развивает 525 л. с. и 625 Нм. С 8-ступенчатым автоматом разгон до 100 км/ч занимает 5,2 с, а максимальная скорость ограничена на отметке 240 км/ч.

Кроме того, Land Rover Defender V8 получил спортивный выхлоп, перенастроенную подвеску и увеличенные тормоза. Заряженные авто сохранило выдающиеся внедорожные способности, ведь имеет полный привод с понижающей передачей, активный задний дифференциал, внедорожный круиз-контроль All-Terrain Progress Control и система Terrain Response 2 с набором режимов для различных типов бездорожья.

Разгон до 100 км/ч зайнимает 5,2 с Фото: Topcars UA

Большинство Land Rover Defender V8 — пятидверные внедорожники 110 и 130, а вот короткий 4,6-метровый вариант 90 выпускают значительно меньшими сериями. Отличить мощный вариант можно разве что по тонированной оптике, четырем выхлопным трубам и 22-дюймовым дискам. Конкретно это авто оснастили спойлером на крыше.

Между прочим, в линейке модели есть еще более мощный Defender OCTA и недавно он побывал на тесте Фокуса.

Также мы писали об экстремальном заряженном внедорожнике Ford в Киеве.