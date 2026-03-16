В Киеве засветился самый дорогой и самый экстремальный "Гелендваген" для бездорожья (фото)

В Киеве сфотографировали Mercedes G-Class 2022 года в экстремальном внедорожном варианте 4x4². "Гелендваген" оснащен мощным V8 и имеет портальные мосты.

Новый Mercedes-AMG G63 4x4² — самая дорогая серийная версия модели стоимостью более 350 000 долларов. Фотографии внедорожника появились на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Портальные мосты увеличили клиренс до 351 мм Фото: Topcars UA

Главная "фишка" Mercedes-AMG G63 4x4² — специальные портальные мосты, которые позволили увеличить клиренс внедорожника сразу на 113 мм (до 351 мм). Это позволяет форсировать 90-сантиметровые броды и не бояться сложного бездорожья.

Кроме того, "Гелендваген" получил 22-дюймовые внедорожные шины, для которых понадобились расширители арок. На крыше установлены багажник и дополнительная оптика.

Важно

Как и стандартный Mercedes-AMG G63, версия 4x4² оснащена 4,0-литровым V8 твин-турбо на 585 л.с. и 850 Н∙м. С 9-ступенчатой автоматической КПП разгон до 100 км/ч занимает 4,6 с, а максимальная скорость ограничена на отметке 220 км/ч.

Відео дня

"Гелендваген" оснащен 585-сильным V8 твин-турбо Фото: Topcars UA

Конечно же, новый Mercedes-AMG G63 4x4² оснащен полным приводом с понижающей передачей, а также имеет три блокированных дифференциала.

