Их выпустили всего 349: в Киеве продают бронированный Mercedes 90-х с малым пробегом (фото)

В Киеве выставили на продажу необычный Mercedes S-Class 1991 года. Знаменитое представительское авто бронированное с завода.

Седан Mercedes S-Class W126 в заводском бронированном исполнении Guard — настоящая редкость, ведь эти авто выпускались небольшими партиями. Информация о раритетете появилась на Auto.ria.

Седан оснащен 242-сильным V8 Фото: auto.ria.com

В частности, в версии Mercedes 560 SEL (как это авто) с 1986 по 1992 год собрали всего 349 седанов. Премиальное авто получило стальную броню, а также пуленепробиваемые стекла и специальные шины, которые позволяют продолжать движение при проколе.

Пробег авто составляет 38 тыс. км Фото: auto.ria.com

Вместе с тем, представительский седан Mercedes 560 SEL сохраняет все традиционные атрибуты комфорта семейства W126. Его салон отделали велюром и деревом, а комплектация включает климат-контроль, магнитолу, шторки на окнах и электропривод сидений с памятью настроек.

Под капотом установлен топовый для Mercedes W126 инжекторный V8 объемом 5,6 л и мощностью 242 л.с. В паре с ним работает 4-ступенчатая автоматическая КПП.

Салон отделан велюром и деревом Фото: auto.ria.com

Бронированный Mercedes S-Class хорошо сохранился, а его пробег составляет всего 38 тыс. км. Цена Mercedes W126 составляет 40 000 долларов.

Кстати, недавно дебютировал потомок этой модели — новый Mercedes S-Class Guard.

