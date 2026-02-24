Выпускался серийно: обнаружен уникальный шестидверный Mercedes W124 в новом состоянии (фото)

Не все знают, что легендарный Mercedes-Benz W124 имел удлиненную шестидверную модификацию, которая выпускалась серийно. Одно такое авто сохранилось в новом состоянии.

Шестидверный лимузин Mercedes W124 — настоящий раритет, ведь не был массовым. Фотографии малоизвестного авто опубликовал блогер Roma Urraco.

Выпустили 2342 лимузина Mercedes W124 Фото: Roma Urraco

Удлиненный седан Mercedes W124 создали совместно с производителем лимузинов Binz и презентовали в 1989 году. Авто растянули на 80 см и добавили третью пару дверей, а в салоне появился еще один ряд сидений.

Автомобиль проехал всего 70 000 км и хорошо сохранился Фото: Roma Urraco

Изначально лимузин Mercedes-Benz W124 предлагался в бензиновом варианте 260 E с 2,6-литровой 160-сильной шестеркой и 2,5-литровой дизельной версии 250 D на 90 сил. После фейслифтинга 1992 года появилась бензиновая 2,8-литровая модификация E280 мощностью 197 л. с.

Шестидверный Mercedes W124 выпускали мелкими сериями с мая 1990 по июль 1994 года и собрали 2342 авто. Удлиненные седаны закупали для правительства и дипломатов, они трудились в такси, были шаттлами в аэропортах и отелях.

В салоне установили три ряда сидений Фото: Roma Urraco

Конкретно этот лимузин Mercedes 260 E 1992 года отлично сохранился, так как мало эксплуатировался и проехал всего 70 тыс. км за 34 года.

