Випускався серійно: виявлено унікальний шестидверний Mercedes W124 у новому стані (фото)
Не всі знають, що легендарний Mercedes-Benz W124 мав подовжену шестидверну модифікацію, яку випускали серійно. Одне таке авто збереглося в новому стані.
Шестидверний лімузин Mercedes W124 — справжній раритет, адже не був масовим. Світлини маловідомого авто опублікував блогер Roma Urraco.
Подовжений седан Mercedes W124 створили спільно з виробником лімузинів Binz і презентували в 1989 році. Авто розтягнули на 80 см та додали третю пару дверей, а в салоні з'явився ще один ряд сидінь.
Спочатку лімузин Mercedes-Benz W124 пропонували у бензиновому варіанті 260 E із 2,6-літровою 160-сильною шісткою та 2,5-літровій дизельній версії 250 D на 90 сил. Після фейсліфтингу 1992 року з'явилася бензинова 2,8-літрова модифікація E280 потужністю 197 к. с.Важливо
Шестидверний Mercedes W124 випускали дрібними серіями із травня 1990 до липня 1994 року та зібрали 2342 авто. Подовжені седани закуповували для уряду та дипломатів, вони трудилися в таксі, були шатлами в аеропортах та готелях.
Конкретно цей лімузин Mercedes 260 E 1992 року чудово зберігся, оскільки мало експлуатувався та проїхав усього 70 тис. км за 34 роки.
