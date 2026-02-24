Випускався серійно: виявлено унікальний шестидверний Mercedes W124 у новому стані (фото)

Не всі знають, що легендарний Mercedes-Benz W124 мав подовжену шестидверну модифікацію, яку випускали серійно. Одне таке авто збереглося в новому стані.

Шестидверний лімузин Mercedes W124 — справжній раритет, адже не був масовим. Світлини маловідомого авто опублікував блогер Roma Urraco.

Випустили 2342 лімузини Mercedes W124 Фото: Roma Urraco

Подовжений седан Mercedes W124 створили спільно з виробником лімузинів Binz і презентували в 1989 році. Авто розтягнули на 80 см та додали третю пару дверей, а в салоні з'явився ще один ряд сидінь.

Автомобіль проїхав лише 70 000 км і добре зберігся Фото: Roma Urraco

Спочатку лімузин Mercedes-Benz W124 пропонували у бензиновому варіанті 260 E із 2,6-літровою 160-сильною шісткою та 2,5-літровій дизельній версії 250 D на 90 сил. Після фейсліфтингу 1992 року з'явилася бензинова 2,8-літрова модифікація E280 потужністю 197 к. с.

Шестидверний Mercedes W124 випускали дрібними серіями із травня 1990 до липня 1994 року та зібрали 2342 авто. Подовжені седани закуповували для уряду та дипломатів, вони трудилися в таксі, були шатлами в аеропортах та готелях.

У салоні встановили три ряди сидінь Фото: Roma Urraco

Конкретно цей лімузин Mercedes 260 E 1992 року чудово зберігся, оскільки мало експлуатувався та проїхав усього 70 тис. км за 34 роки.

