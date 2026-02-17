Броньований лімузин за $2,5 мільйона: яким є найдорожчий кросовер Rolls-Royce (фото)

У Німеччині виставили на продаж нетиповий Rolls-Royce Cullinan. Розкішний кросовер перетворили на броньований лімузин.

Незвичний тюнінг Rolls-Royce Cullinan виконало німецьке ательє Hollman. Зараз авто продають і ціна Rolls-Royce Cullinan становить приблизно $2,5 мільйона. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Кросовер подовжили на 35 см

За основу для доопрацювання обрали новий Rolls-Royce Cullinan 2025. Кросовер подовжили на 35 см за рахунок вставки між дверима.

До того ж, Rolls-Royce Cullinan бронювали за стандартом VR6. Сталева капсула та куленепробивне скло витримують обстріл із автомата АК-47 та вибух гранати.

Авто отримало броньовану капсулу салону

Салон Rolls-Royce Cullinan став ще розкішнішим. Його оздобили помаранчевою шкірою, а ззаду встановили два окремі крісла з електроприводом, підігрівом, вентиляцією та масажем.

Салон оздобили помаранчевою шкірою

Крім того, з’явилися великий монітор та два планшети, розділені дорогим годинником. Додали і розкладні столики, а від водія пасажирів відділяє висувна перегородка.

Для задніх пасажирів встановили окремі крісла та телевізор

Лімузин Rolls-Royce Cullinan зберіг стандартний силовий агрегат із 6,75-літровим V12 твін-турбо потужністю 571 к. с. та 8-ступінчастою автоматичною КПП, а також повний привід та пневмопідвіску.

