Їх випустили лише 349: у Києві продають броньований Mercedes 90-х із малим пробігом (фото)
У Києві виставили на продаж незвичний Mercedes S-Class 1991 року. Знамените представницьке авто броньоване із заводу.
Седан Mercedes S-Class W126 у заводському броньованому виконанні Guard — справжня рідкість, адже ці авто випускали невеликими партіями. Інформація про раритет з'явилася на Auto.ria.
Зокрема, у версії Mercedes 560 SEL (як це авто) із 1986 по 1992 рік зібрали лише 349 авто. Преміальне авто отримало сталеву броню, а також куленепробивне скло та спеціальні шини, які дозволяють продовжувати рух при проколі.
Разом із тим, представницький седан Mercedes 560 SEL зберігає усі традиційні атрибути комфорту сімейства W126. Його салон оздобили велюром та деревом, а комплектація включає клімат-контроль, магнітолу, шторки на вікнах та електропривід сидінь із пам'яттю налаштувань.
Під капотом встановлений топовий для Mercedes W126 інжекторний V8 об'ємом 5,6 л та потужністю 242 к. с. У парі з ним працює 4-ступінчаста автоматична КПП.
Броньований Mercedes S-Class добре зберігся, а його пробіг становить лише 38 тис. км. Ціна Mercedes W126 становить 40 000 доларів.
До речі, нещодавно дебютував нащадок цієї моделі — новий Mercedes S-Class Guard.
Також Фокус розповідав про серійний шестидверний Mercedes W124 у новому стані.