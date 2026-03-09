Їх випустили лише 349: у Києві продають броньований Mercedes 90-х із малим пробігом (фото)

У Києві виставили на продаж незвичний Mercedes S-Class 1991 року. Знамените представницьке авто броньоване із заводу.

Седан Mercedes S-Class W126 у заводському броньованому виконанні Guard — справжня рідкість, адже ці авто випускали невеликими партіями. Інформація про раритет з'явилася на Auto.ria.

Седан оснащений 242-сильним V8 Фото: auto.ria.com

Зокрема, у версії Mercedes 560 SEL (як це авто) із 1986 по 1992 рік зібрали лише 349 авто. Преміальне авто отримало сталеву броню, а також куленепробивне скло та спеціальні шини, які дозволяють продовжувати рух при проколі.

Пробіг авто становить 38 тис. км Фото: auto.ria.com

Разом із тим, представницький седан Mercedes 560 SEL зберігає усі традиційні атрибути комфорту сімейства W126. Його салон оздобили велюром та деревом, а комплектація включає клімат-контроль, магнітолу, шторки на вікнах та електропривід сидінь із пам'яттю налаштувань.

Під капотом встановлений топовий для Mercedes W126 інжекторний V8 об'ємом 5,6 л та потужністю 242 к. с. У парі з ним працює 4-ступінчаста автоматична КПП.

Салон оздоблений велюром і деревом Фото: auto.ria.com

Броньований Mercedes S-Class добре зберігся, а його пробіг становить лише 38 тис. км. Ціна Mercedes W126 становить 40 000 доларів.

До речі, нещодавно дебютував нащадок цієї моделі — новий Mercedes S-Class Guard.

