В Киеве заметили экстремальный трековый Porsche с ярким тюнингом (фото)

В Киеве сфотографировали особое купе Porsche 911 GT3. Редкий трековый спорткар отличается интересным тюнингом.

Этот Porsche 911 GT3 2023 получил тюнинг-пакет от немецкого ателье TechArt, которое специализируется на доработке авто этой марки. Его фото появились на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Спорткар отличается оригинальным забаравливанием Фото: Topcars UA

Тюнинг Porsche 911 GT3 от TechArt включает карбоновые обвес, капот и декор, также можно заметить расширенные передние крылья с характерными "жабрами" и задний диффузор. Спорткар сохраняет основную свою черту — огромное антикрыло. Кроме того, конкретно это авто отличается оригинальным красно-черным окрасом.

Купе Porsche 911 GT3 — заряженная трековая версия знаменитого спорткара. Авто предлагают исключительно в двухместной конфигураций, а его масса снижена и составляет 1418 кг.

Porsche 911 GT3 оснащен высокооборотной 510-сильной шестеркой Фото: Topcars UA

На данный момент Porsche 911 GT3 — единственный вариант модели с атмосферным двигателем. Оппозитная 4,0-литровая шестерка развивает 510 л. с. при 8400 об/мин. Разгон до 100 км/ч занимает 3,4 с, а максимальная скорость составляет 318 км/ч. Модель выпускают с механической КПП и роботом с двумя сцеплениями PDK.

