Porsche Cayenne превратили в сумасшедшего покорителя бездорожья (фото)

Кроссовер Porsche Cayenne стал основой для интересного проекта Ultra EVO. Авто превратили в мощный внедорожник для самых суровых условий.

Экстремальный тюнинг Porsche Cayenne выполнило американское ателье EuroWise, которое занимается доработкой европейских моделей. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Мощность V8 выросла до 650 сил

За основу взяли кроссовер Porsche Cayenne Turbo второго поколения. Ему увеличили клиренс, добавили дуги и металлическую защиту днища. Появились и огромные внедорожные шины (для них понадобились 10-сантиметровые расширители арок) и запасное колесо сзади. Также установили дополнительную светодиодную оптику и багажник на крыше.

В салоне Porsche Cayenne Ultra EVO теперь новая отделка и улучшенная подсветка. Кроме того, появилась точка доступа Wi-Fi.

Porsche Cayenne получил большие внедорожные шины

Тюнинг Porsche Cayenne коснулся и двигателя. 4,8-литровый V8 получил новые турбины, интеркулер, выхлопную систему и электронный блок управления. Мощность выросла с 520 до 650 л. с., а пиковый крутящий момент увеличился с 750 до 1017 Н∙м. Кроме того, переработали подвеску Porsche Cayenne Turbo — усилили ее и увеличили рабочий ход.

