Старший брат Cayenne: новый семиместный кроссовер Porsche бросит вызов BMW X7 и Mercedes GLS
Porsche разрабатывает новый флагманский кроссовер. Большая семейная модель будет доступна в бензиновых, плагин-гибридных и электрических версиях.
Самый большой кроссовер Porsche с рабочим названием K1 презентуют в 2028 году и будут производить на предприятии в Братиславе вместе с Cayenne. Первые подробности модели стали известны британскому изданию Autocar.
Новый Porsche K1 станет конкурентом BMW X7 и Mercedes GLS, а также собратом будущего Audi Q9, ведь будет использовать ту же платформу РРС. Судя по рендеру, внешне кроссовер будет напоминать новый Porsche Cayenne 2026.Важно
Премиальный кроссовер Porsche K1 станет самым большим авто в истории марки. Его длина превысит 5 метров, что позволит установить в салоне третий ряд сидений. Модель предложат в версиях на 4, 5 и 7 мест.
Если ранее новый Porsche K1 анонсировали только в электрическом исполнении, то теперь разработчики скорректировали свои планы и добавили в линейку двигатели внутреннего сгорания. Как и родственный кроссовер Audi Q9, модель также получит бензиновые турбомоторы объемом 3,0 и 4,0 л и плагин-гибридную установку.
